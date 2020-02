Stef Peeters bezorgt Cercle Brugge in 91ste minuut levensbelangrijke zege tegen KV Mechelen

Zou het dan toch nog? In een knotsgekke match van alles of niks tegen KV Mechelen hield Stef Peeters Cercle in koers. Met een wanhoopsknal in de toegevoegde tijd liet hij Bram Castro geen kans. De weg is nog lang maar Cercle doet weer mee: het werd 3-2. KV Mechelen blijft wachten op zijn eerste zege van 2020.

Drie goals in de eerste tien minuten. KV Mechelen en Cercle sloegen de studieronde dus over en vlogen er meteen vol in. De belangen in beide kampen waren dan ook groot. Cercle moest winnen om een waterkans te behouden op het behoud. Malinwa kon door de nederlaag van Zulte Waregem (4-0 op Charleroi) een mooie zaak doen in de strijd om PO1.

Spektakelstart

Toch kwam KV allesbehalve scherp aan de aftrap. Bernd Storck liet Hotic en Eppel starten en het loonde want ze zorgden meteen voor 2-0. De match was amper twee minuten ver toen Swinkels onder een voorzet van Peeters ging. Eppel profiteerde en kopte de thuisploeg naar een droomstart: 1-0. Drie minuten later sloeg Swinkels zowaar opnieuw aan het blunderen. Deze keer was Hotic er als de kippen bij om te profiteren: 2-0. Wouter Vrancken kon zijn ogen nauwelijks geloven langs de zijlijn.

Foto: Photo News

Ondanks die dubbele optater sloegen de bezoekers wel snel terug. In de tiende minuut nam Vanlerberghe een afvallende bal vol op de slof met rechts. De eerste goede baltoets van de wedstrijd van de middenvelder was meteen goed voor de aansluitingstreffer: 2-1. Na die knotsgekke start ging het tempo geleidelijk aan naar beneden. De Mechelaars - met Hairemans als vervanger voor de geblesseerde Engvall en met Van Damme aanvankelijk nog op de bank - bleef wel de mindere van een supergemotiveerd Cercle en ontsnapte halfweg de eerste helft aan een derde tegentreffer. Na een knappe aanval zweefde Castro een schot van Hogas uit de hoek.

Even voordien had De Camargo wel een penalty kunnen krijgen na een stevige duw van Chatziisaias in de zestien. Vijf minuten voor rust kopte diezelfde De Camargo een goede voorzet van Corryn in het zijnet. Vlak daarna miste Peeters een uitgelezen kans om zijn ploeg met 3-1 de rust in te sturen. De Limburger mikte een vrije schietkans millimeters naast.

Enter: Van Damme

Voor de tweede helft zag Vrancken zich genoodzaakt om Joachim Van Damme - terug fit na een ribblessure - toch in de strijd te gooien. De ongelukkige Swinkels bleef in de kleedkamer, Vanlerberghe nam zijn plaats in achterin. De start van het tweede bedrijf bracht veel minder spektakel dan die van het eerste. Met Van Damme kreeg KV wel meer greep op de match maar aanvallend bleef het allemaal veel te slordig om de meest gepasseerde verdediging van de competitie in de problemen te brengen.

Foto: Isosport

Cercle had het moeilijk en kreeg nog weinig voor mekaar. Storck gokte met de inbreng van twee extra aanvallers en dat dreigde slecht uit te draaien. KV Mechelen drukte maar Moser moest geen abnormale dingen doen. Op aangeven van De Camargo lukte Van Damme echter toch de gelijkmaker. Het leek over en uit voor groen-zwart tot Stef Peeters alsnog voor drie punten zorgen. De vierde zege van het seizoen en de druk wordt nu groter op Waasland-Beveren.