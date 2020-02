KV Oostende moet nog bibberen voor degradatie na late nederlaag tegen Moeskroen

Oostende hoopte op bezoek bij Moeskroen een belangrijke uitzege te boeken, maar nadat Bataille de Kustboys enig mooi op voorsprong bracht, maakte Sobiech op het uur gelijk met een rake kopbal. Een vermakelijk duel leek op een billijk gelijkspel af te stevenen, maar dan was er de onvermijdelijke Perica om Moeskroen langs KVO te trappen. Olinga legde uiteindelijk nog de ietwat gevleide 3-1 eindstand vast.

Moeskroen heeft sinds deze week een nieuwe coach: Saint-Jean vervangt al zeker tot het einde van de reguliere competitie Hollerbach die nog steeds herstelt van een virale infectie en longontsteking. Saint-Jean bracht met Mohamed en Ciranni twee nieuwe namen aan de aftrap in vergelijking met de verliespartij op bezoek bij Anderlecht.

Bij de bezoekers had coach Dennis Van Wijk zijn basiselftal in vergelijking met de partij van vorige week, toen KVO met 1-0 won van STVV, op slechts één positie gewijzigd. Verstraete maakte zijn debuut voor de Kust Boys waardoor Hjulsager op de bank belandde. In de spits verving Niane opnieuw de geblesseerde Akpala.

Vier nederlagen op rij

De thuisploeg wilde dolgraag een punt zetten achter een negatieve reeks van vier nederlagen op rij en begon dan ook bijzonder geestdriftig. Osabutey ging aan de haal op links en verstuurde een prima voorzet maar Olinga kopte de bal over de kooi van Dutoit. KVO reageerde meteen maar de poging van Bataille werd in extremis ontzet door Sobiech.

Foto: Photo News

Moeskroen had in het openingskwartier van de partij duidelijk het meeste balbezit maar Dutoit stond pal toen Garcia zijn kans waagde met een fraaie afstandspoging. Oostende kon daar niet meteen iets tegenover zetten maar toen diezelfde Garcia balverlies leed, pakte Bataille uit met een heerlijke plaatsbal en nam zo een kansloze Butez te grazen (0-1).

De twee Franse doelmannen slaagden er voor rust trouwens allebei in om zich herhaaldelijk te onderscheiden, want nadat Dutoit zich niet liet verschalken op een harde knal van Boya, was het aan Butez om met een puike parade Sakala te beletten om de Oostende voorsprong te verdubbelen.

Moeskroen zoekt gelijkmaker

KVO verzuimde rond het half uur om de ruimte die de thuisploeg in de rug van haar defensie liet vakkundig af te straffen. Sakala mocht bal aan de voet oprukken in de richting van Butez’ doel maar de Zambiaan besloot voorlangs. Moeskroen bleef ondertussen naarstig op zoek naar de gelijkmaker maar nadat Boya op aangeven van Osabutey niet kon afdrukken, was Olinga te verrast om toe te slaan op een hoekschop van Garcia.

Na rust had Moeskroen het knap lastig om de draad opnieuw op te pikken. Oostende kwam amper in de problemen en prikte ook regelmatig via het bedrijvige duo Sakala-Niane. Maar de spektakelwaarde lag in dat vierde kwartier duidelijk lager dan voor de pauze. Als het voetballend niet lukt, dan maar proberen op een stilstaande fase dacht Ciranni en de rechtsachter van Les Hurlus schilderde de bal op het hoofd van Sobiech die boven Faes uit torende en de 1-1 binnenkopte.

Foto: Photo News

Moeskroen rook bloed en ging nu vol vuur op zoek naar een tweede treffer. Na wat geharrewar in de KVO-defensie knalde Olinga uit de tweede lijn maar zijn poging werd door Faes ternauwernood in hoekschop verwerkt. In al haar enthousiasme verwaarloosde de jongens van Saint-Jean wel af en toe de defensieve organisatie maar Sakala liet na om dit af te straffen. Andermaal redde Butez de meubelen voor Moeskroen dat ook nog Perica in de strijd gooide.

Ciranni op dreef

En de huurling van Udinese zou al snel van zich laten spreken. Toen Ciranni – opnieuw hij, de 23-jarige Limburger was na rust echt op dreef - een afgemeten voorzet afleverde stond de Kroaat op de perfecte plaats om Dutoit in de korte hoek te verslaan en zijn zevende treffer van het seizoen aan te tekenen, meteen ook zijn eerste in 2020. Oostende probeerde terug te slaan via Verstraete maar de jonge middenvelder trapte rakelings over. En even later stond Olinga op de juiste plaats om de 3-1 tegen de netten te trappen. Opnieuw een flinke ontgoocheling voor Oostende dat er maar niet in slaagt om de nul te houden.