Vechten in plaats van voetballen maar Club Brugge loopt na vervelende topper tegen Standard weer een puntje uit

Club Brugge loopt weer een puntje uit AA Gent. Negen punten is nu het verschil. Het is de belangrijkste conclusie na een potje gevechtsvoetbal op Sclessin dat eindigde op 0-0. Het puntje van Standard – zwak voor en sterker na rust – brengt de Rouches quasi zeker in Play-off 1.

De wedstrijd tussen Standard en Club Brugge werd voorbije zondag uitgesteld omwille van de storm Ciara. Een goede beslissing, want met al die wind zit je eerder naar een potje blaasvoetbal dan naar een echte voetbalwedstrijd te kijken. Op een woensdagavond zonder wind zou het beter zijn. Hoopten we. Neen dus.

Het werd een wedstrijd vol discussies, lijf-aan-lijfgevechten en weinig voetbal. Club Brugge was beter in de eerste helft, maar liet zich afleiden na de rust. In alle chaos voelde de thuisploeg zich na de rust dan weer beter. Maar lees dit met een korrel zout. Want dat de ene ploeg beter was dan de andere, betekent niet dat het goed was. De aanvallers van Club Brugge konden – nog maar eens – niet scoren.

De manier waarop Standard de competitieleider opwachtte, was allerminst een verrassing. Michel Preud’homme stelde zijn ploeg in op Club Brugge. De Standard-trainer stuurde met Cimirot, Raskin en Bastien drie middenvelders in het veld met vooral defensieve opdrachten. Met Oulare in de aanval – voor rust bracht hij niet veel voor elkaar – kwam er niet veel van het aanvalspel terecht. Carcela liet af en toe een ren noteren, maar zonder succes. Deli trapte hem in het begin van de tweede helft wel brutaal tegen de grond. In de slotfase deed de Club-verdediger dat opnieuw. De Ivoriaan ontsnapte aan rood.

Strafschop niet gefloten

Club Brugge was de dominante ploeg in de eerste helft, maar Standard had een strafschop moeten krijgen. Bij de enige poging van de thuisploeg kopte Amallah naast. Geen man overboord, maar Oulare gesticuleerde alsof zijn leven ervan afhing. Terecht, want hij werd door Balanta zo zwaar gehinderd en tot slot tegen de grond getrokken dat hij een strafschop verdiende. Opmerkelijk: ook de VAR greep niet in. Dat had hij wel mogen doen, want de overtreding was duidelijk.

Niet dat de Rouches het hadden verdiend. Club Brugge had alle andere kansen gehad. Deli kopte net naast, Krmencik was te traag nadat hij zich mooi had vrijgespeeld en Vanaken zag zijn laag schot gestopt door Bodart. Geen wereldredding, maar de voorbereiding op het schot – daar was Vormer even – was knap. Er kon dan tóch gecombineerd worden. Sobol en De Ketelaere stuitten in één dezelfde aanval telkens op de Standard-doelman.

Het is overigens duidelijk dat Club-trainer Philippe Clement na het vele roteren naar een vaste basiself evolueert. Die stond, op de geschorste Dennis na, tussen de lijnen. Dat betekent dat winteraanwinst Krmencik er deel van uitmaakt. Gert Verheyen zei het ook al: hij kon nog niet overtuigen. Na de wedstrijd op Sclessin zal dat beeld van onze analist niet bijgesteld zijn. De Tsjech vecht zich een ongeluk in de aanval, maar zijn baltoetsen zijn niet overtuigend.

Standard beter

Na de rust schoof Standard meer naar voren. Het voetbal werd niet beter, de sfeer op het veld ruwer. De ruzies op het veld stapelden zich op. Op een bepaald moment stonden de tien veldspelers van elke kant op een rijtje tegenover elkaar. En maar duwen, net zoals op de speelplaats vroeger. De trainers van beide teams konden niet achterblijven en kregen ook een waarschuwing van scheidsrechter Visser, die ook al betere wedstrijden floot.

Voetballen werd steeds moeilijker en zeldzamer – het slechte veld zat er ook voor iets tussen – en Club was daarvan het grootste slachtoffer. Standard vertoefde veel meer dan voor de rust op de helft van de bezoekers. Oulare schudde zijn ongelukkige eerste helft van zich af: hij kopte over en schoot op de vuisten van Mignolet. Veel meer gevaar leverde dat overwicht niet op, maar het belette wel dat Club net als in de eerste minuten gevaarlijk kon zijn.

Lange tijd was een onorthodoxe lob van Vormer naar de tweede paal het enige wapenfeit. Met het einde in zicht kreeg hij na een combinatie met Vanaken een betere mogelijkheid, maar de Nederlander blijft worstelen met zijn vizier. Hij mikte de wenkende kans naast.