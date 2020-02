Waasland-Beveren houdt degradatiestrijd spannend, Kortrijk spoelt bekerkater door met zege op de Freethiel

Kortrijk heeft na de bekeruitschakeling opnieuw aangeknoopt met een zege. De Kerels wonnen met 1-2 op bezoek bij Waasland-Beveren na twee pareltjes van Lepoint en De Sart. De Waaslanders zien rode lantaarn Cercle Brugge zo naderen tot op zes punten. Krijgen we dan toch nog een spannende degradatiestrijd?

Door storm Ciara had Kortrijk enkele dagen extra om de bittere pil van het missen van de bekerfinale door te slikken. Vooral mentaal, dan. Een tripje naar de Freethiel spreekt tegenwoordig nu eenmaal minder tot de verbeelding. Trainer Yves Vanderhaeghe hield vast aan dezelfde elf die zondag aan de aftrap zouden verschijnen. Naar eigen zeggen om geen wrevel binnen de groep te creëren. Geen Terem Moffi, dus. De revelatie van de laatste weken had last van de adductoren en begon op de bank. Oude krijger Lepoint verscheen daardoor in de punt van de aanval. En hij stelde niet teleur. Linksachter D’Haene - wie anders? - stuurde de gelegenheidsaanvaller met een gemeten pass het straatje in. Lepoint troefde Caufriez af en knalde de bal via de paal voorbij doelman Jackers.

Waasland-Beveren had wat recht te zetten na de pandoering in Zulte Waregem. Trainer Mercier wilde wat frisheid in het elftal brengen en voerde maar liefst vijf wissels door. De Franse coach zag zijn ploeg niet slecht aan de match begonnen. Integendeel, zelfs. De manschappen legden enkele aardige combinaties op de mat, iets wat we de voorbije weken amper te zien kregen. Zo kwam Sula na amper tien minuten een teen te kort om het voorzetschot van Agyepong binnen te glijden aan de tweede paal. Na het openingsdoelpunt kwam Waasland-Beveren iets meer opzetten. Maar de bezoekende defensie stond als een huis. De tandem Tuta-Derijck draait na enkele matchen al heel goed. Op slag van rust vond Yuki Kobayashi dan toch een gaatje. De Japanse spelmaker krulde een vrije trap prinsheerlijk in de kruising. Al zag doelman Jakubech er niet al te best uit.

Kortrijk kwam met hernieuwde moed uit de kleedkamer. Stojanovic knalde eerst nog op Jackers. Het was slechts uitstel van executie. Even later haalde De Sart verschroeiend uit vanop dik twintig meter. Zijn kanonskogel verdween via de dwarsligger heerlijk in doel. Tussendoor miste Sula een unieke mogelijkheid voor de thuisploeg. Waasland-Beveren kwam die mentale tik niet meer te boven. Kortrijk is nu drie matchen op rij ongeslagen in de competitie en heeft de bekeruitschakeling toch een beetje kunnen doorspoelen.

Waasland-Beveren ziet Cercle Brugge zo tot op zes punten naderen. Met Club Brugge, Mechelen, Anderlecht, Moeskroen en Gent wacht Waasland-Beveren nog een pittig programma. Wordt het de komende weken nog bibberen in Beveren?