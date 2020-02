Spektakel op Stayen: Sint-Truiden klopt Eupen, hattrickheld Asamoah krijgt rode kaart na vieren doelpunt

Sint-Truiden heeft Eupen met 4-2 geklopt. De grote held bij de thuisploeg was Samuel Asamoah, die drie keer scoorde, maar bij het vieren van zijn derde treffer een tweede gele kaart kreeg en meteen mocht gaan douchen.

De Kanaries hadden wat goed te maken na de povere vertoning van vorig weekend in Oostende, waar ze voor het eerst onder de nieuwe coach Milos Kostic verloren. Kostic hield ook tegen Eupen vast aan zijn vertrouwde 4-4-2, een spelsysteem dat aan de Kust wel voor het eerst zwakke punten blootlegde, vooral dan in defensief opzicht. De aanval is de beste verdediging, moet Kostic gedacht hebben. Tegen de Oostkantonners draaide STVV vanaf minuut één het gashendel volledig open. Het resulteerde in de verdiende Truiense voorsprong toen Konaté een hoekschop van Colombatto van dichtbij tegen de touwen buffelde. De boomlange Guineeër stond door de schorsing van Bushiri voor het eerst aan de aftrap en gaf meteen zijn visitekaartje af.

Foto: JEFFREY GAENS

Sint-Truiden ging hongerig op zoek naar de tweede treffer maar zowel Suzuki als Asamoah vergaten de dominantie van de thuisploeg om te zetten in doelpunten. Het doelpunt viel zelfs totaal onverwacht aan de overkant toen Prevljak een afgeweken voorzet van Gnaka controleerde en voorbij een kansloze Steppe werkte: 1-1. Totaal tegen de gang van het spel in kwam Eupen daarna zowaar op voorsprong. Cools was goed gevolgd om het schot van Prevljak dat tegen de paal botste, binnen te leggen. Lang stond die voorsprong niet op het bord, want bij de eerste de beste Truiense tegenaanval hingen de bordjes weer in evenwicht dankzij Asamoah. Op een scherpe counter met Colidio als aangever vloerde de Ghanees als een volleerde spits doelman De Wolf. Nog voor het rustsignaal zorgde opnieuw Asamoah voor gerechtigheid. Deze keer zorgde Botaka voor de assist nadat hij een heerlijke solo opzette en teruglegde naar Asamoah. Die twijfelde niet en knalde de 3-2 hard binnen.

Onverbiddelijke Dierick

Stayen was nog niet voor de helft volgelopen maar deze keer hadden de afwezigen duidelijk ongelijk. Want ook na de koffie ging het spektakel onverminderd voort. De Smet haalde halfweg de tweede helft de achterlijn en bediende, jawel, Asamoah en die vervolledigde zijn eerste hattrick in het shirt van STVV. Dat shirt ging bij zijn viering ook gedeeltelijk uit, niet slim als je al een gele kaart achter je naam hebt staan. Ref Dierick toonde zich onverbiddelijk en stuurde de Ghanees douchen.

Foto: JEFFREY GAENS

Het betekende het einde van het wervelende Truiense aanvalsspel. Kostic bracht niet veel later immers Durkin in als slot op de grendel naast Colombatto om de voorsprong vast te houden. Het plannetje werkte. De bezoekers slaagden er niet meer in om Steppe te bedreigen en STVV kreeg, mede dankzij een doelpunt van de Durkin, wat het verdiende: drie punten.