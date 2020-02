Antwerp én Charleroi missen elk een strafschop, doelman Bolat houdt Great Old uiteindelijk recht

Antwerp en Charleroi kregen zondagnamiddag allebei een penalty, maar zowel Morioka als Mbokani besloot op de doelman. Vooral Bolat mocht zich op de borst kloppen, want samen met Seck zorgde hij ervoor dat de Great Old nog altijd ongeslagen is in eigen huis. De bezoekers kregen immers de meeste en beste kansen.

Opdracht voor Antwerp: ongeslagen blijven in eigen huis. En de derde plaats – ingepikt door Charleroi – heroveren. Maar eigenlijk wisten beide teams niet wat ze ervan moesten verwachten. Storm Dennis, weet u wel.

Bij de thuisploeg verhuisden Juklerod, Defour en Benson naar de bank, waar desondanks ook weer Mirallas op zat. Een zoveelste ontgoocheling voor de voormalige Rode Duivel, die dat wel weet te verbérgen – hij liep zelfs met een hoopje jeugdspelers langs de kant te dollen. Bij de bezoekers geen Bruno – geblesseerd geraakt op de zaterdagtraining – en dus veranderde Belhocine van systeem. Hij speelde in een 4-4-2 met Nicholson en Rezaei samen voorin en had ook goeie intenties. “We gaan over de grond proberen te voetballen.” Proberen. Storm Dennis, weet u wel.

Geleden van 30 oktober

Charleroi was effectief wel het gevaarlijkst in het openingskwartier. De strakke lage voorzet van Nicholson – à la De Bruyne – werd bijna binnen gewerkt door Fall, maar Bolat stond pal. Mbokani probeerde intussen zijn ploegmaats duidelijk te maken dat ook zíj over de grond moesten spelen, en die goeie raad namen ze ter harte. De Sart stuurde Mbokani randje buitenspel diep, de topschutter vond Penneteau nog op z’n weg, maar Rodrigues trapte de rebound binnen. De Portugese winger was er vervolgens het hart van in dat de lijnrechter zijn eerste goal sinds 30 oktober liet afkeuren voor offside, maar met wat vertraging zorgde de VAR ervoor dat hij toch mocht juichen.

Vijf minuten later stond het ei zo na 2-0 toen Rodrigues Buta vrijspeelde op rechts en die laag voorzette. Mbokani stond te wachten, maar Penneteau greep prima in. Charleroi probeerde al terug in de match te komen, maar had het moeilijk. Het mocht blij zijn dat Van Driessche een penalty gaf toen Bolat Willems neerwerkte. Maar het moest treuren toen Morioka de elfmeter vervolgens op Bolat trapte.

Hands van Nurio

Antwerp met een voorsprong de kleedkamers in, maar na rust viel de gelijkmaker alsnog. Nadat Bolat een corner de lucht in bokste, kwam de bal voor de voeten van Dessoleil, die heel slim Nicholson bediende. De Jamaicaanse spits trof voor de derde match op rij raak. Charleroi was nu baas en ging door – Rezaei mikte nog een goeie schietkans op Bolat. Door hands te begaan in zijn eigen zestien zorgde Nurio ervoor dat de 2-1 toch weer dreigde, maar geen nood: ook Mbokani trapte zijn strafschop op de keeper. Nu was Penneteau de held.

Het kon nog alle kanten op, maar de bezoekers maakten toch het meest aanspraak op de zege. Nu moest Seck weer uitpakken met een knappe redding op de lijn nadat Nicholson Bolat had gelobt. Bolat zelf moest nog met twee prima saves uitpakken, op pogingen van Nicholson en Rezaei. Gholizadeh verkwanselde de ultieme kans en zorgde er zo voor dat Antwerp dus ongeslagen blijft in eigen huis. Maar de derde plaats, die blijft vooralsnog van Charleroi.