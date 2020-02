Bleek Zulte Waregem schiet zichzelf in de voet door te verliezen van Moeskroen

Play-off 1 is veraf voor Zulte Waregem. Essevee kon tot op één punt van de top zes naderen als het won van Moeskroen. De geleverde prestatie was te zwak. Een 1-2-verlies was niet ingecalculeerd. De kloof met de zesde plaats blijft vier punten.

Als laatste aan de bak moeten op de speeldag heeft zo zijn voordelen. Essevee zag dat de uitslagen meezaten. Mits winst kon Zulte Waregem zich weer volop in de race voor Play-off 1 voetballen. De stadionspeaker had het tijdens de opwarming talloze keren vermeld. Zouden de spelers dat dan niet gehoord hebben? Dat ze mits winst op één punt van de top zes kwamen? Blijkbaar niet.

De start van Zulte Waregem was nochtans hoopvol. Al na twee minuten zorgde Sissako voor de 1-0, maar die werd afgekeurd door voorafgaand buitenspel van Larin. Essevee was in de aanvangsfase de ploeg die het meest aandrong. Gaandeweg knokten Les Hurlus zich beter in de wedstrijd, zonder echt gevaarlijk te zijn. Dat was vooral te wijten aan het feit dat Essevee de strijd op het middenveld verloor. Sissako liep voor wat hij waard was, zijn maatje Govea kwam te bleek voor de dag. Berahino was terug na een blessure, maar zoekt tevergeefs naar zijn beste vorm. De Burundees was niet zijn creatieve zelf. Ook Vossen opereerde als hangende spits te ver van de zestien.

En dan gebeurde wat er zat aan te komen. Aleix Garcia vond Jonah Osabutey. De Ghanees mocht rustig aannemen en draaien. Walsh hief de buitenspelval op. Deschacht legde hem niks in de weg. Droog knalde de huurling van Werder Bremen de 0-1 voorbij Eike Bansen. De stand-in van de gekwetste Sammy Bossut kon zichzelf niks verwijten.

De fauw schenkt hoop

Kon Essevee er nog iets van maken na rust? Nee dus. Mensah verloor nonchalant het leer aan Ciranni. Die bediende Aleix Garcia. De Spanjaard plaatste heerlijk in de verste hoek: 0-2. Het was plots heel stil in het Regenboogstadion. Quasi uit het niks kreeg Zulte Waregem een penalty nadat Sobiech onhandig Larin neerhaalde. De fauw zette de elfmeter om en schonk de thuisaanhang hoop.

Essevee probeerde druk te ontwikkelen. De beste mogelijkheid was een volley van Vossen. Hij trapte wild over. Dury zette alles op alles. Srarfi en Dompé werden in de strijd gegooid, maar het mocht niet baten. Bansen voorkwam nog een paar keer de 1-3.

Als je wil meedoen voor Play-off 1 moét je thuis winnen van Moeskroen. Essevee blijft hangen op vier punten van de top zes. Die doelstelling nog behalen, lijkt heel moeilijk, zo niet onhaalbaar. (jcs)