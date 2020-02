AA Gent moet lang wachten, maar pakt in slot verdiende 2-3-zege bij Eupen

Vier goals in twintig minuten. Het voetbalweekend is leuk gestart. Eupen en AA Gent begonnen er met full gas voetbal aan, voetbalden een vermakelijke pot bij elkaar, maar vergaten lang een winnaar te kiezen. Tot Alessio Castro-Montes - zwak bezig tot dat moment - de Buffalo’s tegen zijn ex-club finaal over de streep trok en zijn club voorlopig op zes punten van Club Brugge brengt. Met een overwinning richting Rome, Gent droomt nu al van een stunt.

Remember, remember the 15th of December. Steengoede film, V for Vendetta. Echt steengoed. En bijzonder leuk ook dat het zo’n paar iconische quotes bevat die je naar hartenlust zelf kunt modelleren. Zoals onze openingszin: niet zoals in de film verwijzend naar de bekende Guy Fawkes Night, wel naar een Gents slippertje aan zee.

Haalbaar programma

15 december was het toen AA Gent misschien wel haar beste openingskwartier van het seizoen speelde. De Buffalo’s tikten KV Oostende in eigen huis van de mat, kwamen 1-0 voor en hadden de match in handen. Nadien volgde er een inzinking, twee tegendoelpunten en een nederlaag. De enige in de laatste tien matchen die Gent voor dit weekend speelde, maar eentje die wel aan de ribben bleef kleven. Zeker bij Jess Thorup. Toen die donderdag de vraag kreeg waar het gevaar lag voor AA Gent in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie – met Eupen (uit), Sint-Truiden (thuis), Cercle Brugge (uit), Charleroi (thuis) en Waasland-Beveren (uit) kan Gent nog aardig wat rapen de komende anderhalve maand – antwoordde hij met een verwijzing naar die nederlaag op Oostende. “Ik ga mijn spelers in de voorbereiding op deze match elementen tonen uit de match tegen Oostende. Ik hoop dat ze daaruit lessen hebben getrokken.” Remember, remember the 15th of December.

Jonathan David dikte zijn totaal aan tot vijftien competitietreffers en draagt die op aan zijn overleden moeder. Foto: BELGA

David zit aan vijftien competitietreffers

Het resultaat viel voor rust tegen. Niet dat AA Gent aan de Kehrweg echt een inzinking kende – integendeel, de Buffalo’s creëerden doorheen die helft aardig wat kansen -, het gaf wel twee keer een voorsprong weg. En snel. Jonathan David had Gent na vijf minuten op voorsprong gebracht, twee minuten later maakte Smail Prevljak gelijk. Na twaalf minuten scoorde David opnieuw – zijn vijftiende van het seizoen. Tegen Oostende destijds was hij er niet bij, dat zal ook wel wat met de nederlaag toen gemaakt hebben – zeven minuten later stonden de bordjes alweer gelijk nadat een afgeweken vrije trap van Danijel Milicevic in doel verdween. Twee keer een voorsprong weggegeven in twintig minuten: niet de reactie waar Thorup op zat te wachten. Die maakte zich op om tijdens de rust nog eens als vanouds te stormen doorheen de kleedkamer. Nooit leuk, geschreeuw op Valentijn.

Maar het werkte wel. Gent nam de match na de pauze resoluut in handen. Vier kansen creëerde het in het eerste kwartier, Eupen loerde op de counter en kwam er sporadisch doch gevaarlijk een paar keer uit. Het zal Thorup geplezierd hebben dat zijn groep een nieuw Oostende-verhaal wou vermijden, alleen wou hij zo graag dat doelpuntje. Na twee keer op voorsprong gekomen te zijn, na de mindere partij – en het puntenverlies – tegen Anderlecht, met de hervatting van het Europese avontuur tegen AS Roma donderdag voor de boeg. Een zege: dat zou mentaal een geweldige boost betekenen.

Geen gejuich, maar Milicevic scoorde wel tegen zijn ex-ploeg. Foto: BELGA

Zwalpend AS Roma

Thorup greep dus in. Hij bracht Anderson Niangbo, hij bracht Giorgi Chakvetadze, hij bracht offensieve kracht. Om dat laatste te duiden: vanaf de zeventigste minuut speelden de Buffalo’s met én Chakvetadze, én Bezus én David op het terrein. Alleen: het had een omgekeerd effect. De kansen die er meteen na rust wel waren, bleven nu uit. De bezoekers begonnen te hopen op een bal die eens goed zou vallen, die tegen een voet zou botsen, die op het hoofd van pakweg een ex-Eupenaar zou vallen die tot dat moment een best zwakke wedstrijd afwerkte. Dat laatste gebeurde. Chakvetadze vond de kruin van Alessio Castro-Montes, die kopte binnen. 2-3, drie punten, een nieuwe zege op verplaatsing en met een overwinning richting AS Roma, een topclub die wel vier van haar laatste zes competitiematchen verloor. Dromen van een stunt mag. Eerste afspraak komende donderdag.