Rits redt Club in 94ste minuut van puntenverlies tegen Waasland-Beveren

Een kernspeler die de voorbije weken over het hoofd werd gezien trok Club Brugge over de streep tegen Waasland-Beveren. Mats Rits schonk de competitieleider met twee doelpunten de winst. De 2-1 viel pas diep in blessuretijd. Club Brugge raakt maar niet op toerental in 2020.

In welke vorm ontvangt Club Brugge donderdag Manchester United? Blauw-zwart gaf zaterdag tegen Waasland-Beveren allesbehalve de indruk opgewassen te zijn voor de dubbele opdracht in de Europa League. De strakke stormwind, de verdedigende instelling van de bezoekers en de beslissing van Philippe Clement om drie sterkhouders rust te geven – Hans Vanaken, Eder Balanta en Simon Deli – waren maar een deel van de verklaring voor het povere spel. De bittere realiteit is dat Club tegen de voorlaatste uit de Jupiler Pro League alle moeite had om uitgespeelde kansen bij elkaar te voetballen. Ten bewijze: de spitsen staan nog altijd op nul goals in 2020.

Bij afwezigheid van Hans Vanaken was het uitkijken naar wat Charles De Ketelaere – vijfde basisplaats op rij in de competitie – en Siebe Schrijvers konden waarmaken. Het tweetal speelde in steun van Michael Krmencik maar vond elkaar niet in de combinatie. Op rechts kon Krépin Diatta zich evenmin doorzetten. Het enige gevaar kwam er op corner – Ruud Vormer mocht er in de eerste helft liefst negen na elkaar trappen.

Bij de negende was het prijs. De bal kwam tot bij Krmencik die voor doel trok. Mechele zag zijn poging eerst nog geweerd door doelman Jackers, maar nadat De Ketelaere de bal terug voor doel bracht kwam de bal via Mechele tot bij Rits. De Sint-Katelijne-Wavernaar zat de voorbije weken op de bank ten voordele van Eder Balanta, maar nam revanche met een belangrijke goal.

Waasland-Beveren beperkte zich vooral tot verdedigen maar kwam in de tweede helft langszij na een knappe goal. Daam Fouloun – verdedigend outstanding tegen Diatta – haalde na een counter de achterlijn en zette voor op Tuur Dierckx. De winger van Waasland-Beveren nam zijn ex-ploeg te grazen met de 1-1.

Foto: BELGA

Clement reageerde door Schrijvers en De Ketelaere te slachtofferen voor Tau en Vanaken. Maar op één diepe bal van Krmencik op Vanaken na, kwam er ook met dat duo in de ploeg te weinig uitgespeelde kansen. Ricca probeerde een corner van Vormer in doel te glijden, maar mikte naast.

Waasland-Beveren groef zich steeds dieper in en coach Mercier wisselde zijn spits Sula voor verdediger Gamboa. Club drukte en drukte maar kon pas diep in de blessuretijd de ban breken.

Foto: Photo News

Nadat invaller Agyepong met twee keer geel in een paar minuten van het veld was gestuurd, vond Vanaken Tau. Die speelde diep in en Mats Rits kon met zijn tweede goal van de avond Nordin Janckers verschalken. De middenvelder schreeuwde zijn vreugde uit, zowel de supporters van Club als van Cercle vierden de late winnende treffer.

“Deze overwinning hebben we te danken aan de twaalfde man, want zij zijn ons naar voren blijven schreeuwen”, zei coach Philippe Clement na afloop. “Een heel aantal jongens heeft geen goeie beurt gemaakt. Ik verwacht meer van mijn groep en heb hen dat na afloop ook duidelijk gezegd. Tegen Manchester United moet het beter. De komende dagen moet iedereen in de spiegel te staan.”