Kortrijk maakt degradatiestrijd weer spannend en slaat Oostende knock-out

Oostende is nog niet gered, dat is de conclusie na speeldag 25. In een winderig duel trok het aan het kortste eind. Kortrijk pakt voor het eerst negen op negen dit seizoen en duwt Oostende in de extra tijd helemaal in de put. 0-3 en Cercle Brugge dat tot op vier punten nadert. De degradatiestrijd is weer spannend. Oostende zal het met Waasland-Beveren en Oostende moeten uitvechten.

Oostende is financieel gered dankzij de overname door de Amerikaanse investeringsgroep Pacific Media Group, maar sportief was het behoud vooraf nog niet zeker. Mits een overwinning zou het degradatiespook definitief verwezen worden uit de Versluys Arena. Er stond dus veel op het spel.

De opzwepende soundtrack vooraf moest het publiek opwarmen. Als de match even hevig zou worden als de muziekkeuze, dan stond er ons een mooie voetbalavond te wachten. De wind zou wel zijn invloed hebben op het spelbeeld, want rukwinden krijgen vrij spel in de Versluys Arena.

Coach Van Wijk had zijn systeem veranderd naar 3-5-2 om meer te dreigen. Er zat echter weinig muziek in het openingskwartier. Beide teams tastten elkaar af en we konden slechts twee speldenprikken noteren van Sakai en De Sart. Daarna was er meer animo. Faes miskeek zich door de wind en ging onder een bal door, Moffi kwam alleen voor Dutoit, Mboyo stond links van hem vrij, maar de Nigeriaan ging zijn eigen kans en mikte pardoes op de keeper.

Nekschot

Hjulsager nam een voorbeeld aan De Sart en probeerde het op zijn beurt van ver, zijn uithaal suisde over. Daarna gebeurde er lange tijd niks. Kortrijk – met de wind in de rug - had baloverwicht, maar te veel spelers maakten het zichzelf steeds te moeilijk, waardoor er opvallend veel balverlies werd geleden. Oostende kon er niet van profiteren.

De laatste vijf minuten van de eerste helft waren beter. Kage bereikte zijn maatje Mboyo, diens schot leek op weg naar het dak van het doel, maar werd net op tijd afgeblokt. Oostende kwam nog het dichtst bij een doelpunt. Bataille gooide een bal voor en debutant Sanneh buffelde het leer staalhard net naast het doel.

De eerste helft had weinig om het lijf en dus kon de tweede periode alleen maar beterschap brengen. Op het uur trilden de netten dan toch een eerste keer, getekend: Terem Moffi, wie anders? De nieuwe publiekslieveling werd perfect de diepte ingestuurd via een afgemeten pass van Van Der Bruggen. De Nigeriaan bleef ijzig kalm, zette Faes en Milovic op het verkeerde been en scoorde reeds zijn derde goal in één maand tijd.

Kortrijk ging meteen op zoek naar de verdubbeling, maar Moffi speelde Mboyo niet goed aan. Die laatste legde toch nog aan en legde ei zo na de 0-2 op het bord. Oostende in de penarie. De paniek nam zienderogen toe, want de Kustboys speelden veel te overhaast. Sakala kwam tot tweemaal toe dicht bij een doelpunt, zijn schot en kopbal gingen maar net naast.

De zege kon Kortrijk niet meer ontglippen. Het nekschot leek van Van Der Bruggen te komen. Azouni stak hem diep en Van Der Bruggen verschalkte Dutoit. Oostende knock-out geslagen. De Kustboys moesten de kelk tot op de bodem ledigen, want het pakte nog een doelpunt in de extra tijd. Azouni – weer hij – speelde Gueye aan, de debutant tekende voor de 0-3.

Zo zorgt Kortrijk in één week tijd voor veel hoop bij Cercle Brugge, want het won zowel tegen Waasland-Beveren als Oostende. De Kustboys zien de Vereniging tot op vier punten komen. Met nog Zulte Waregem, Antwerpen, Genk en een rechtstreekse confrontatie met Cercle kan er maar beter snel gewonnen worden door Oostende. Storm aan zee, letterlijk en figuurlijk op 15 februari.

Yves Vanderhaeghe: “Heel tevreden met resultaat”

Yves Vanderhaeghe beleeft leuke tijden bij Kortrijk. De 0-3-zege betekent ook een eerste negen op negen dit seizoen. “Ik ben heel tevreden over het resultaat. We zetten echt een reeks neer na nieuwjaar. Omstandigheden om te spelen waren niet ideaal vandaag, maar toch slagen we erin om het zeil naar ons toe te trekken. Voor nieuwjaar was ons parcours heel anders, mijn spelersgroep blaakt nu van vertrouwen.”

Dennis Van Wijk: “We hebben een probleem”

Dennis Van Wijk zit met kopzorgen. Hij ziet Cercle Brugge tot op vier punten naderen. “Een teleurstellende uitslag. In de eerste helft stonden we goed en krijgen we enkele kansen, maar slagen we er toch maar niet in om ze af te maken. We creëren heel weinig en scoren zo moeilijk, we hebben dus een probleem. De decision making rond de zestien moet veel beter. We moeten zo snel mogelijk proberen winnen. Of ik vrees voor de laatste plek? Er staan nog twee teams onder ons, maar met vier nederlagen in vijf matchen, ben je heel slecht bezig.”