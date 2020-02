Feest in het Astridpark: Anderlecht haalt ouderwets uit tegen Eupen en mag blijven dromen van Play-off 1

Feestje, klinkende zege, swingend voetbal. Het zijn termen die al even niet meer in verband zijn gebracht met Anderlecht, maar na een 6-1 zege tegen Eupen mag het nog eens. Na 35 minuten stond het al 4-0, de Panda’s waren al na een kwartier met tien gevallen na rood voor Amat. Voor Play-off 1 komt de monsterzege van paars-wit meer dan waarschijnlijk te laat.

LEES OOK.ANALYSE. “Anderlecht oefent al eens voor Play-off 2”

De avond begon met een veeg voorteken voor Sporting. Prevljak prikte los door de benen van Kompany. Al in de tweede minuut was er bovendien een klein kansje voor Eupen. Cools dook voor Van Crombrugge op, maar de hoek was te scherp. Bij Anderlecht liep het allemaal erg stroef, maar dat was snel vergeten toen Sardella met een knappe doorsteekbal Amuzu bediende. Die laatste legde handig af op de opgerukte Murillo, de Panamees hoefde de 1-0 maar tegen de netten te schuiven.

Foto: Photo News

Paars-wit geraakte helemaal op kruissnelheid. De bezoekers konden niet volgen bij een tempoversnelling, Amat duwde dan maar Joveljic tegen de grond in de zestien. Strafschop en rood was het verdict voor de Spaanse verdediger. Vlap nam plaats achter de bal en joeg de penalty netjes in de rechterbenedenhoek. 2-0 na nog geen achttien minuten. Wie onthoudt dan nog de matige eerste minuten van Anderlecht?

Gas terugnemen was er na de dubbele voorsprong voor paars-wit nog niet meteen bij. Kompany stuurde Vlap diep, en die haalde de achterlijn. Hij bediende vervolgens Pjaca, die voor een open doel stond en meteen kon scoren in zijn eerste wedstrijd als basisspeler. Na 25 minuten 3-0 voor, de Anderlecht-fans dachten even dat ze droomden. Ei zo na scoorde Pjaca een minuut later alweer, maar zijn bal raakte beide palen zonder de doellijn te overschrijden.

Foto: Photo News

Eerste keer Kompany

Het feestje was nog niet gedaan. Zulj deponeerde een corner precies op het hoofd van Kompany, die boven iedereen uit torende en de 4-0 voorbij doelman De Wolf kopte. Een opsteker voor de paars-witte kapitein, want het was pas zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer naar Brussel. Na de vierde laste Anderlecht heel even een pauze in, vlak voor rust moest De Wolf nog wegboksen op een goed gemikte vrije trap van Zulj.

Foto: Photo News

Héél even leek Eupen na de rust wat ruimte te krijgen, maar het duurde slechts een drietal minuten. Toen Murillo aan de overkant Amuzu vrij zag staan, zette de rechtsback uitstekend voor tot bij de jonge flankaanvaller, die de forfaitscore op het bord zette door in de kortste hoek te prikken. Joveljic kwam in de buurt van nummer zes, maar mikte pal op De Wolf. Eupen plooide steeds verder terug, Anderlecht bleef op zoek gaan naar meer doelpunten. Vlap leek de 6-0 te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat hij de bal met de hand raakte.

Eerredder

Vlak nadat Kompany naar de kant mocht om te gaan rusten verslapte de aandacht even bij paars-wit. Daardoor kon Bolingo op een hoekschop van Milicevic de Eupense eerredder in doel koppen. Het beste was er ondertussen overigens al even af bij Anderlecht. De energie van in de eerste helft was niet meer te herkennen, maar een ploeg die 5-1 voorstaat kan je moeilijk verwijten dat ze een heel klein beetje achterover leunt. Invaller Bakkali wilde diep in het slot toch nog graag zijn graantje meepikken, en dat lukte. Na een leuke aangever van Amuzu legde hij met een hard schot de 6-1 eindstand vast.

LEES OOK (N+). ONZE PUNTEN. Alleen maar goede scores voor sterk Anderlecht, maar drie spelers staken erbovenuit