Cercle Brugge klopt nu ook Moeskroen en geeft rode lantaarn door aan Waasland-Beveren

Le Canonnier in Moeskroen werd zaterdagavond omgetoverd in een groen-zwarte burcht. Aangemoedigd door 2000 enthousiast zingende fans domineerde groen-zwart van de eerste tot de laatste minuut. Het was even wachten op de goal, maar kapitein Dylan De Belder verloste zijn ploeg uit ruim acht maanden ellende. Cercle won met 0-1, gaat Waasland-Beveren voorbij en loopt ook in op Oostende.

Het is eens wat anders. Uitgerekend Cercle Brugge, de ploeg die altijd wat denigrerend wordt behandeld omwille van het lege stadion, speelde een thuismatch in Moeskroen. De grensploeg is ook verre van een publiekstrekker en heeft niks meer te winnen of te verliezen. Cercle des te meer en dus had de directie voor de derde keer op rij gratis tickets uitgedeeld. In amper één dag waren alle 1250 beschikbare tickets weg en een pak mensen hadden nog zelf kaarten gekocht. Le Canonnier kleurde volledig groen en zwart en de Cercle-fans lieten zich horen. Het inspireerde ook de Brugse spelers die meteen de weg naar voor zochten. Zo wil Storck het graag en niemand die beter weet dan hij hoe je Moeskroen moet bekampen. Hoewel hij er zijn eerste Belgische mirakel realiseerde, zijn ze aan de grens niet allemaal nog even wild van Herr Storck. Huidig interim-trainer Philippe Saint-Jean zei kort voor de match nog: “Storck is een goede trainer, tactisch ook sterk maar na zijn vertrek laat hij een grote leemte na. Dat heb ik hier zelf kunnen vaststellen.” Naar verluidt nam Storck op de dag dat hij vertrok uit Moeskroen alles mee en bleef er geen kaft, geen papiertje en geen stylo meer achter.

Brugs overwicht

De recente 6 op 6 had Cercle uit de doden doen opstaan. Storck had net als op Stayen opnieuw gekozen voor een 4-4-2 met een ruit op het midden. Achterin keerde Dabila terug uit schorsing voor Panzo. Cercle had meteen overwicht maar Butez kreeg al bij al weinig werk. Moeskroen kwam er af en toe uit maar enkel de vrije trap van Garcia was het noteren waard. De Griek Chatziisaias gaf geen krimp toen hij de bal tegen zijn hoofd kreeg.

Cercle Brugge noteerde het meeste balbezit. Foto: BELGA

Net op het moment dat Moeskroen het evenwicht had hersteld, werd Cercle weer gevaarlijk. Wimmer leek de poging van Hotic in eigen doel te deviëren maar de bal ging net naast. Eén minuut later ging Butez aan het klungelen, Velkovski kon echter niet profiteren. Cercle voelde dat het mogelijk was, maar Hoggas kon zijn vrijschopgoal van vorige week op Stayen niet herhalen en trapte hoog over. Toch moest Cercle ondanks al dat overwicht (68% balbezit) gaan rusten met 0-0. In de kleedkamer hoorden ze dat Waasland-Beveren in Mechelen na een kwartier al met 2-0 in het krijt stond, voor het eerst dit seizoen kon Cercle mits winst van de laatste plaats wegkomen.

Na affluiten was het een Brugs feest in Moeskroen. Foto: Isosport

Redder De Belder

Cercle trok ook na rust naar voren. Dino Hotic, de beste man bij de Bruggelingen, kwam dicht bij de 0-1 maar het leverde enkel een corner op. Moeskroen zag ook nog Perica gekwetst uitvallen, invaller Van Durmen kreeg zijn ploeg nooit echt in de match. Bij Moeskroen hadden ze duidelijk laten verstaan dat ze geen cadeaus zouden uitdelen en ze hielden woord. Defensief werkte men alles weg, offensief geraakte men niet eens in de buurt van Moser. Cercle bleef domineren maar sprong te slordig met de kansen om. De nervositeit wellicht, zelfs draaischijf Stef Peeters had er last van. De knappe assist van Biancone mikte hij bijvoorbeeld naast. Maar zoveel ongeluk kon niet blijven duren en wat moest gebeuren, gebeurde ook. Eppel, één van de versterkingen deze winter, legde goed af voor De Belder, die door ging op links. De aanvoerder bewaarde goed zijn kalmte en klopte Butez overhoeks met een strakke schuiver. Le Canonnier ontplofte maar dan op zijn Brugs. En Cercle leerde intussen ook uit de fouten. In een recent verleden ging er wel telkens iemand in de fout en gaf men een voorsprong nog uit handen. Dat lesje hebben ze intussen dus wel geleerd. Cercle bleef keurig in de organisatie en gaf niks meer weg.