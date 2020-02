Doelpunt in eerste minuut volstaat voor Club Brugge in matige topper tegen Charleroi

Tegen Waasland-Beveren besliste Club vorige week de match in de 94ste minuut, vandaag al in de eerste. Balanta kogelde Club meteen op voorsprong en bijna twee uur en een storm en veel te veel regen later, bleef die 1-0 op het bord staan. Nee, leuk en hartverwarmend was het niet vanmiddag in het Jan Breydelstadion. Charleroi deed wat het kan maar om dit Club Brugge uit verband te spelen is er toch wel meer nodig. Minstens tot vanavond staat Club alvast weer 12 punten los.

Die in maatpak langs de lijn tegenover de heren in een ordinaire training. De coach in maatpak moet ogen als de leider die boven de groep staat, de man in training is in hetzelfde plunje meer solidair met zijn spelers op de werkvloer. Karim Belhocine behoort tot de tweede soort. Hij is de trainer die zich elke minuut moet inhouden om niet weer op het veld tussen de jongens te gaan lopen. In Brugge perste de coach van Charleroi er vanmiddag in de eerste minuut al meteen een eerste spurt uit.

Fout in opbouw naar goal?

Club Brugge trok lessen uit de recente opdrachten en zette direct alle registers open. Belhocine zag in volle spurt hoe Willems nog een schot van Sobol afblokte en wilde net teruglopen toen Balanta onhoudbaar binnen kogelde. De goaltune van blauw-zwart galmde om 14.32 uur meteen door het stadion. Bij de opbouw van de goal claimde Charleroi een fout van Dennis op Dessoleil, maar D’Hondt en de VAR dachten er anders over. Een teken voor Belhocine om er zijn tweede spurt uit te persen en vierde man Bert Put net niet omver te duwen. Het leverde hem een uitbrander van Lothar D’Hondt op.

Foto: BELGA

Belhocine had er warempel na een paar minuten warm van gekregen en trok zijn coachjas uit. Hopelijk hield hij er geen valling aan over, want van wat volgde, kreeg niemand warm. Net als de storm ging namelijk ook het eerste offensief van Club gaan liggen. De leider bleef wel dominant. Morioka zat ook niet in de match, zodat Charleroi allesbehalve gevaarlijk kon worden. Eén keer werd het wat heter voor het doel van Mignolet, en dan nog wel door een slordige terugspeelbal van Deli. Het RSCC van Belhocine is een revelatie dit seizoen, maar om ook boeman te zijn in Play-off 1? We denken het niet. De beste krachten zouden dan al wel eens verbruikt zijn en zonder Bruno, Rezaei en Diandy, zoals vanmiddag het geval was, wordt het zelfs heel moeilijk.

In slaap vallen

Voor Club Brugge maakt dat allemaal geen verschil. Bij de autoritaire leider is het zelfs mogelijk dat een jongen zoals Maxime De Cuyper, die bij zijn debuut goed was voor een dikke 7 tegen Man U, een dag later een mooi contract kreeg, maar vandaag niet eens meer bij de selectie zat. Mats Rits, vorige week tegen Waasland-Beveren met twee goals nog de verlosser, zat zelfs op de bank. Ook Tau en Kossounou waren dat lot beschoren, Openda daalde zelfs rechtstreeks neer van de tribune naar het veld. Grote weelde is dat. Maar dan verwacht je toch wat meer op het veld . Van het steriele spel in het vervolg van de eerste helft viel iedereen zelfs in slaap.

Foto: BELGA

En van het weer werd ook niemand beter. De wind was wat gaan liggen maar na de rust ging het vervelend regenen en in het aftandse Jan Breydelstadion wordt men daar drijfnat van. Ook Karim Belhocine had weer zijn coachjas nodig en zijn ploeg besefte ook dat het werken geblazen was. Fall claimde ook een strafschop voor een duwtje in de rug van Deli, maar ook daar wilde D’Hondt niks van weten.

Het werd er allemaal niet beter door. Als Club richting spionkop mag spelen kan het altijd iets meer maar in de gietende regen bij een somber wolkendek valt ook deze troef weg. Clement bracht dan Kremencik in maar ook de kale spits kon niks forceren.

Op het uur zette Club dan toch weer wat meer druk, maar in zijn 200ste match voor blauw-zwart kon Ruud Vormer niet scoren en ook de volley van Dennis ging hoog over. Dan zat er meer effect op de poging van Nurio maar iemand zoals Simon Mignolet laat zich dan niet kennen en duwde de bal nog net in corner.Het effect van de meespelende coach valt moeilijk in te schatten maar de hevig molenwiekende Belhocine hield zijn ploeg wel in de wedstrijd. Gelukkig was Mechele alerter dan vorige donderdag tegen Manchester United en kon de kogel van Gholizadeh nog afblokken. Alsof er niks gebeurd was, was het ondertussen ook gaan ophouden met regenen en klaarde de hemel op. De Brugse spionkop begon zelfs weer te zingen, maar op de tweede Brugse goal bleven ze vruchteloos wachten.