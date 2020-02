Malinwa zet PO1-ambities kracht bij

KV Mechelen heeft de strijd om Play-off 1 nog wat spannender gemaakt. Uit bij Sint-Truiden leek lange tijd een puntendeling in de maak, tot Schoofs scoorde tegen zijn ex-club. Een bevrijdende treffer, want Malinwa zou op korte tijd de score nog aandikken tot 0-3. De Kakkers wippen naar een voorlopige zesde plaats. Genk en Anderlecht weten wat te doen.

Vrancken was op zijn qui-vive voor de trip naar Sint-Truiden, maar Stayen is al lang niet meer de hel die het was toen hij er in 1997 zijn profcarrière begon. Geen vuur op de schaars gevulde thuistribunes. Gelukkig kregen we op het veld wel wat te zien om ons mee te verwarmen. Na vijf minuten zette Storm, rekening houdend met de tegenwind, perfect voor tot bij De Camargo. De Braziliaanse Belg legde op zijn beurt af tot bij Vranckx, die 0-1 altijd had moeten binnenkoppen. Gelukkig voor hem stond de lijnrechter met de buitenspelvlag te zwaaien.

Stevige start van de bezoekers

Malinwa startte snedig en aasde op een vroege voorsprong. Alweer Vranckx vond deze keer Steppe op zijn weg. Ook Hairemans kreeg de rebound niet tegen de touwen. Vrancken had voor de derde keer op rij dezelfde elf namen het veld opgestuurd. Logisch, na de 6 op 6 tegen Anderlecht en Waasland-Beveren. Kostic daarentegen ging na de 4-1-pandoering in Gent wel met de grove borstel door zijn basisopstelling. De Truiense veldheer voerde drie wissels door, en zette zowaar aanvoerder Botaka op de bank. Een statement dat kon tellen.

Foto: BELGA

Op gevaar van de geelhemden was het weliswaar wachten tot op het halfuur. Castro pakte uit met een knappe voetveeg op de inzet van Lee. Bushiri trapte in de herneming onbegrijpelijk over. Nadien kregen we een kwartier lang niets te zien, tot de blessuretijd van de eerste periode inging. Op aangeven van Vranckx liet Schoofs de kans liggen om zijn ex-club te vloeren. Ook nu stond de grensrechter met zijn vlag te zwaaien.

Het tweede bedrijf werd er eentje met open vizier. Castro stopte een poging van Colidio. Aan de overkant had Colombatto een ultieme tackle in huis om De Camargo van zijn tiende competitiegoal te houden. De gebalde vuisten bij de Argentijn waren absoluut op zijn plaats.

Drie goals in het slotkwartier

De opener van speeldag 28 kon nog alle kanten uit. Zo’n typische match: wie eerst scoort, wint. Die eer was met nog tien minuten te spelen weggelegd voor Schoofs. Hairemans bediende de Truienaar met een gelukje. Met een schot in de draai liet hij Steppe geen schijn van kans. De Kakkers deden de boeken drie minuten later definitief toe. Steppe loste een voorzet van Togui, waarna Vanzeir er als de kippen bij was om de 0-2 binnen te tikken. De Genk-huurling vierde zijn treffer door de Truiense fans te jennen.

Foto: BELGA

Na een owngoal van Bushiri werd het zowaar nog een riante 0-3-zege. De talrijk meegereisde supporters zetten het weekend feestend in. Én terecht, want na de 9 op 9 loopt KV Mechelen voorlopig twee punten uit op eerste belager Genk. De Limburgers spelen zondag de topper tegen competitieleider Club Brugge. Anderlecht daarentegen heeft nu echt een mirakel nodig om Play-off 1 nog te halen.