Charleroi bluft zwak Standard af en wint Waals onderonsje

Charleroi is weer de beste ploeg van Wallonië. De Carolo’s hielden in eigen huis een machteloos Standard makkelijk af en wonnen dankzij goals van Dessoleil en Nicholson verdiend met 2-0. Michel Preud’homme moest vanaf de tribune lijdzaam toezien.

Sfeertje op Mambourg. Twee fanatieke supporterskampen, een rookgordijn voor de aftrap, een immense tifo, spandoeken op weg richting stadion en het obligate Bengaals vuur. Om maar aan te tonen dat de ‘choc wallon’ geen veredelde oefenmatch was. Charleroi en Standard waren al zeker van PO1, maar de rivaliteit tussen beide clubs stond geen gezondheidswandeling toe.

Geen duel voor voetbalromantici ook, daar zorgde de plensbui vlak na de opwarming wel voor. Het veld in Charleroi lag er modderig en glad bij, combineren bleek moeilijk. Het was de thuisploeg die zich het best aan de omstandigheden kon aanpassen. Iets na het halfuur leverde dat een doelpunt op. Dorian Dessoleil schoot raak op vrije trap. In de hoek van Bodart, die uitgleed in de modder.

De Standard-doelman oogstte de voorbije weken en maanden terecht lof, maar speelde nu een ongelukkige match. Zoals wel meer spelers aan Luikse zijde overigens. Standard liet zich aftroeven en afbluffen. Was het omdat Michel Preud’homme geschorst vanaf de tribune moest toekijken?

Charleroi zocht soms de grens van het toelaatbare op en dat irriteerde de Rouches zichtbaar. “De refs zijn beneden niveau”, zuchtte Obbi Oularein in de rust tegenover de camera van Play Sports. Het gaf wel aan hoezeer ze er bij Standard mee bezig waren.

Maar ook in het veldspel was Charleroi gewoon beter, scherper en zeker gevaarlijker. Tegenover een afstandsschot van Bastien plaatsten de Carolo’s voor rust al pogingen van Nicholson, Golizadeh, Rezaei en Busi. En de tweede helft ging in die lijn verder.

Charleroi verdubbelde zo zijn voorsprong. Gholizadeh bracht Nicholson met een knap hakje alleen voor Bodart, de Jamaicaanse spits werkte koeltjes af: 2-0.

Een overwinning die geen moment meer in gevaar zou komen. Een pas op de plaats voor Standard, dat net de weg naar boven had ingenomen na een knappe 7 op 9 tegen Club Brugge, Genk en Antwerp. Het ziet Charleroi weer passeren in de stand en zelfs knap de derde plaats innemen.