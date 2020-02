Antwerp na vier (!) minuten klaar met KVO: Mbokani drie keer aan het kanon

Een wedstrijd die vier minuten heeft geduurd: voor spanning moest je niet op de Bosuil zijn. Antwerp zette degradatiekandidaat KVO simpel opzij met 3-1 na een hattrick van Mbokani. Antwerp wordt even derde, Oostende moet bang afwachten wat Cercle zondag doet.

Na vier matchen zonder zege kreeg Antwerp met KV Oostende het perfecte hapje voorgeschoteld. Want KVO doet nog slechter: het kon maar één keer winnen in acht potjes. The Great Old wou zich dus herlanceren en deed dat als een raket. Onze laptop was nog niet opengeklapt of het stond al 2-0. Het plannetje van Oostende - erg behoudend met vijf verdedigers - lag meteen aan diggelen. Eerst ging Neto aan het sukkelen op het middenveld waardoor Haroun de bal diep op Mbokani kon steken. Faes stapte te snel in en de Congolese prijsschutter werkte de bal in twee keer voorbij Dutoit. En dat na amper 34 seconden.

“Ik weet dat ik opnieuw zal scoren”, zei Mbokani zaterdag nog in onze krant. Zijn eerste veldgoal sinds eind november kreeg. drie minuten later al gevolg. Voor de zoveelste keer werd KVO koud gepakt op een corner, voor Antwerp was het doelpunt vanuit een hoekschop een primeur dit seizoen. En voor Dutoit was er vooral geen houden aan de buffelstoot van Mbokani. Vier minuten ver, match gespeeld.

Dat laatste was slecht nieuws voor de aanwezige fans, want verder viel er voor de rust amper iets te beleven. Oostende moest zich verwarmen aan één wapenfeit(je): Bolat die een voorzet van Bataille in hoekschop duwde. Intussen had Refaelov de vuisten van Dutoit nog eens getest. De eerst helft eindigde bijna nog met een zuivere hattrick van Mbokani, maar Faes bracht redding op de lijn. Met een ultieme kopstoot zette zijn hij zijn fout van bij de eerste goal recht.

Meteen na de rust leek KVO tegen een nieuwe treffer aan te lopen, al werd de kopbalgoal van Seck afgekeurd voor buitenspel. Oostende probeerde daarna eindelijk wat steriele druk uit te oefenen. Veel leverde dat niet op. Het gevolg: een hele poos zonder opwinding. De Sart schudde met een schot van buiten de zestien iedereen nog eens wakker zo’n 20 minuten voor tijd. Aan de overkant probeerde Niane hetzelfde. Twee keer ging de bal naast. Uiteindelijk kreeg de match toch nog een mooi slot toen Mbokani voor zijn eerste hattrick bij Antwerp tekende. Een snelle counter belandde op rechts bij Miyoshi, en die zijn stiftbal ging tegen de paal. Mbokani was goed gevolgd en tikte zijn derde binnen. De aansluitingstreffer van Vargas diep in de blessuretijd was een doekje voor het bloeden.

Antwerp wordt door die simpele zege even derde. Dat KVO érg diep zit, bleek zelfs in de tribunes: enkele meegereisde supporters daar met elkaar op de vuist. De Kustboys wachten voor de zoveelste week bang het resultaat van Cercle Brugge op zondag af.