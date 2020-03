Anderlecht draait Zulte Waregem door gehaktmolen en komt op amper één punt van top zes

In zijn derde ruime zege op rij heeft Anderlecht geen spaander heel gelaten van Zulte Waregem. Paars-wit maakte de West-Vlamingen belachelijk met 7-0 dankzij drie doelpunten van Michel Vlap en pakt voor het eerst dit seizoen negen op negen. Door het puntenverlies van KV Mechelen staat Anderlecht plots op één puntje van de top zes.

In de eerste minuten liet paars-wit de bal nog aan Essevee, maar bij de eerste kans was het wel meteen raak voor de thuisploeg. Pletinckx, net terug uit blessure en nog niet helemaal gerodeerd, devieerde een voorzet van Amuzu ongelukkig in eigen doel met een boogballetje. Amuzu had er duidelijk zin in, want even later holde hij alweer iedereen voorbij op zijn linkerflank. Ook zijn voorzet was goed, Sambi Lokonga besloot ruim over.

Zulte Waregem liet zich niet zomaar doen en kwam iets voor het kwartier op zijn beurt met een goeie mogelijkheid. Cobbaut moest een gevaarlijk schot van Dompé wegwerken, in de rebound was ook de hulp van een alerte Hendrik Van Crombrugge nodig. Het mocht echter niet zijn voor de bezoekers. Sambi Lokonga bediende Vlap met een afgemeten doorsteekpass, de Nederlander kwam oog in oog met doelman Bansen en werkte koeltjes af. 2-0 na vijftien minuten.

Foto: BELGA

Ook Doku toonde zijn snelle beentjes en rukte op aan de rechterkant. De voorzet was scherp, Amuzu kon er aan de tweede paal net niet bij. Op het halfuur toch nog eens de West-Vlamingen: Bruno bracht voor tot bij Larin, die op de juiste plaats stond maar werd afgeblokt door een sterke Kompany.

Feestje breekt los

In aanloop naar de pauze verdween het tempo helemaal uit de wedstrijd. Anderlecht verspilde eventjes geen energie, Zulte Waregem was niet bij monde om nog veel te bekokstoven. Vlak voor rust speelden de bezoekers toch nog eens iets klaar: Larin kreeg ruimte om te koppen, maar mikte pal op Van Crombrugge.

Helemaal in het begin van de tweede helft dook Joveljic meteen voor Bansen op, maar die was net iets sneller bij de bal. Even later draaide Doku na een goeie pass van Kompany mooi rond de ingevallen Walsh en mikte met een overhoeks schot de 3-0 tegen de netten. Wedstrijd definitief gespeeld. Een feestje brak pas helemaal los toen Achter de Kazerne Eupen gelijkmaakte tegen KV Mechelen: iedereen recht in Astridpark, dat hebben we dit seizoen nog niet zo vaak meegemaakt.

Foto: Photo News

Op het uur had Murillo er altijd 4-0 van moeten maken, maar hij mikte een door Cobbaut perfect teruggelegde bal over. Die vierde kwam er niet veel later toch. Marcq bezondigde zich aan handspel, scheidsrechter Verboomen legde de bal op de stip. Vlap schoot zijn tweede van de avond in de linkerbenedenhoek.

Wederoptreden Chadli

Aan de overkant zetten Larin en Bruno een dikke twintig minuten voor tijd nog eens een degelijke aanval op, maar Vossen verkwanselde die door uit te glijden. Het was tekenend voor de partij van Zulte Waregem: extreem pover en machteloos over de hele lijn. Het waren termen die voor Jérémy Doku niet bepaald opgingen. Hij trok de ene na de andere lekkere dribbel of versnelling uit zijn sloffen en dat leidde uiteindelijk tot de 5-0. Zijn tweede van de avond deed met een gekruist schot erg denken aan zijn eerste.

Ook bij een forfaitscore was de honger van Anderlecht nog niet gestild. Zulj serveerde Vlap zijn derde doelpunt van de avond op een dienblaadje, de man-in-vorm bij Sporting hoefde maar binnen te duwen. En nóg was het niet afgelopen. Doku zag heel goed dat er een gaatje was om de ingevallen Chadli te bereiken, de Rode Duivel vierde zijn wederoptreden door de 7-0 op het scorebord te zetten.