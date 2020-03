KV Mechelen blijft steken op gelijkspel tegen slap Eupen en moet op leven en dood spelen in Genk

Het wordt alles of niks in de Luminus Arena. KV Mechelen liet het vanavond zelf na om Eupen af te maken en deed zichzelf zwaar tekort met een 1-1-gelijkspel, terwijl concurrenten Genk en Anderlecht hun wedstrijd wél konden winnen. Dat belooft nog een uitzonderlijk zenuwachtig weekje te worden Achter De Kazerne.

Play-off 1, dat is waar iedereen in Mechelen nog over sprak, en zaterdagavond kon het al een zekerheid zijn. De boodschap was duidelijk: zelf winnen tegen Eupen en tegelijkertijd hopen op puntenverlies van Racing Genk in Oostende. Anders zou de beslissing pas op de slotspeeldag vallen in een allesbeslissend onderling duel.

Eenrichtingsvoetbal

De Mechelse spionkop achter het doel van de Oostkantonners verveelde zich niet, want een hele eerste helft lang speelde alle actie zich af aan die kant van het veld. Eenrichtingsvoetbal tot en met, waarbij Eupen niet meer was dan een groepje toeschouwers óp het veld.

Foto: BELGA

De Camargo met de kop, Storm op de volley, Hairemans en Vanlerberghe geplaatst vanop afstand… Allemaal mochten ze minstens een keertje proberen om De Wolf te kloppen, maar het vizier stond nog niet helemaal op scherp en de meeste ballen belandden buiten het kader. Wat wel duidelijk opviel: de amper 18-jarige Kabore verstuurde, net als de voorbije paar wedstrijden die hij mocht starten, de ene na de andere puike voorzet. Het leek wel een kwestie van tijd voor hij de eerste assist op zijn naam mocht schrijven en de man die hem daar op slag van rust aan hielp, was De Camargo. Kabore stormde zijn lijn af en diens lage voorzet verdween via een héérlijk hakje in doel. Een tiende doelpunt in stijl en zo is de 36-jarige spits alleen topschutter van Malinwa.

Kort nadien ging het in de tribunes wel vooral over Oostende-Genk. De Limburgers waren net op achterstand gekomen, wat fantastisch nieuws was voor KV. De vele Mechelse fans met hun smartphone in de hand wisten dat ze halverwege virtueel zeker waren van hun plaats in Play-off 1.

Weg sfeer

Maar het feestje was van korte duur… Nog voor het uur gingen de muziek en lichten plots uit, weg sfeer. Genk was in sneltempo op en over een toen al tienkoppig Oostende gegaan én ook in Mechelen stond er uit het niets 1-1 op het scorebord. De schuld van Swinkels, dat valt niet te verbloemen. De Nederlandse verdediger ging volledig de mist in op een diepe bal van Ezatolahi en doelman Castro, die tot dan letterlijk nog geen bal had gezien, was ineens geklopt door het wippertje van Prevljak.

Foto: BELGA

De spanning sloeg om Achter De Kazerne. Zelf creëerde Malinwa veel minder kansen dan voor de rust en af en toe prikte Eupen zelfs gevaarlijk tegen op de counter. Genk bleef ondertussen scoren aan de lopende band. Hoe is dit nog zo kunnen omdraaien? Vooral de beste kans van de tweede helft was zuur: Kabore had brute pech toen zijn pegel van de lijn werd gered, Schoofs wrong de rebound tot twee keer toe de nek om. Een extra pijnlijke gedachte toen de ref affloot bij 1-1. Het kan achteraf nog héél duur puntenverlies blijken.

In het klassement blijft KV Mechelen wel op die felbegeerde zesde plaats staan, maar verliezen zal geen optie zijn in Genk. Ook een gelijkspel is erg riskant, want dan kan zelfs Anderlecht bij winst nog een miraculeuze comeback maken. Malinwa heeft met andere woorden dus maar één keuze: zondag winnen in Genk.