Club Brugge wint, maar Cercle feest: operatie redding is geslaagd

Moeten we nog beginnen aan Play-off 1? Club Brugge nam dankzij Hans Vanaken en Krépin Diatta de maat van Cercle Brugge (2-1) en klokt met één wedstrijd te gaan af op zeventig punten – een record sinds de invoering van de play-offs. Door de nederlaag van Gent bedraagt de voorsprong van Club nu vijftien punten. Cercle Brugge is mathematisch gered door de nederlaag van Waasland-Beveren in Moeskroen.

Hoezo Brugse rivaliteit? De 88ste Brugse derby in competitieverband moet zo wat de minst bevochten uit de geschiedenis zijn. Beide ploegen maakten er een faire avond van en de emoties liepen op toen de harde kern van Club Cercle-doelman Miguel Van Damme een hart onder de riem stak in zijn strijd tegen kanker. Na afloop hadden beide supportersgroepen reden om een feestje te bouwen. Club omdat het tot vijftien punten uitliep op AA Gent, Cercle omdat het gered is met nog één speeldag te gaan. Een scenario dat vijf weken geleden niemand nog voor mogelijk hield.

Een spektakelmatch werd de derby niet. Vooral voor rust werden beide doelmannen amper op de proef gesteld. Cercle raakte niet tot in de zestien van Simon Mignolet, bij Club slaagden het spitsenduo met dienst – Siebe Schrijvers en Charles De Ketelaere – er evenmin in doelman Lennart Moser te bedreigen.

Mats Rits was onzeker na een trap op training, maar stond gewoon in de basis en kreeg dezelfde rol als een week geleden in Genk. De vervanger van Ruud Vormer moest infiltreren in de zestien van Cercle, Schrijvers en De Ketelaere probeerden ruimte te creëren.

Het was Hans Vanaken die Club vijf minuten voor rust op voorsprong zette. De spelmaker van Club kreeg te veel ruimte van de Cercle-verdedigers en haalde kurkdroog uit naar de korte hoek. Cercle-doelman Moser had geen kans.

Charles De Ketelaere had nog voor rust de kans om de score uit te diepen, maar vond Moser op zijn weg. Cercle had voor rust geen enkele kans gehad.

In de tweede helft besloot De Ketelaere voorlangs en dwong Rits Moser tot een topsave. De Duitse doelman hield zijn ploeg in de match.

Even later maakte Rits op assist van Vanaken de 2-0, maar in tegenstelling tot een week eerder in Genk had de VAR nu wel hands van Mats Rits gezien. Cercle stond al klaar om in te zetten toen ref Alen het doelpunt van Rits annuleerde.

Lang duurde de blauw-zwarte treurnis niet want Krépin Diatta maakte er met een knappe afstandsknal toch 2-0 van. De Senegalees zat niet altijd even lekker in de wedstrijd, maar zijn doeltrap was wel fraai – Diatta maakt duidelijk vooruitgang in de afwerking.

Cercle slaagde er ook na rust niet in te laten zien waarom het met twaalf op twaalf de wedstrijd tegen Club had aangevat. Het kwam pas aan een kans toen Mignolet pardoes de bal klaarlegde voor Dylan De Belder. De Cercle-spits leek wel te verrast en kreeg de bal niet tussen de palen.

Pas geheel in het slot kon Cercle tegenscoren. Biancone pakte uit met een fraaie voorzet, invaller Kylian Hazard zette als een volleerde spits de eindstand op het bord.

Bij affluiten was er feest in beide supportersvakken. Club vierde de derbyzege, de vijftien punten voorsprong op AA Gent en een nieuw record in het play-off-tijdperk. Nog nooit eerder haalde een team zeventig punten in de reguliere competitie. Krépin Diatta en Percy Tau getroostten zich de moeite een blauw-zwarte vlag op de middenstip te planten. Tot jolijt en gejuich van de Club-fans.

De Cercle-fans kon het geen sikkepit schelen. Zij hadden al lang begrepen dat Waasland-Beveren verloren had en vierden het behoud in 1A. Volgend seizoen krijgen we (minstens) derby nummer 89 en nummer 90.