Ingestudeerd nummertje helpt Beerschot langs Lokeren in openingsmatch 1B

Beerschot kende een droomstart aan 1B. De ploeg van Stijn Vreven pakte drie punten en kwam uitstekend voor de dag tegen een zwak ogend Lokeren. Met de vlot lopende ingestudeerde nummertjes bij standaardsituaties mocht Lokeren van geluk spreken dat het slechts 1-0 bleef in Antwerpen.

Dat Beerschot in de voorbereiding op spelsituaties getraind, is na de openingswedstrijd tegen Lokeren geen geheim meer. Op ’t Kiel toverde de Mannekes om de paar minuten een nieuwe variant uit de hoge (tactische) hoed tegen Lokeren, dat kinderlijk eenvoudig slachtoffer keer op keer erin trapte. Telkens keek de Oostenrijkse aanwinst Raphael Holzhauser bij een corner of vrije trap vragend naar de reservebank, met de vraag welke variant hij moest brengen.

Waar Beerschot met de verwachte basiself door trainer Vreven het Olympisch Stadion in werd gestuurd, daar was er een verrassing aan de zijde van Lokeren. De Japanner Jun Amano zat weliswaar in de aangekondigde selectie van trainer Glenn De Boeck, maar mocht wegens het ontbreken van een werkvergunning niet de nieuwe Antwerpse grasmat betreden. Stefano Marzo begon daardoor vanaf de aftrap, waarbij Mickaël Tirpan een linie opschoof. De Tsjech Lukas Marecek nam op zijn beurt de geplande positie van de Japanner in achter spits José Cevallos.

Zware blessure Straetman?

Het seizoen was nog maar acht minuten jong als De Boeck opnieuw onverwachts naar de tekentafel mocht. Bob Straetman, vorig seizoen nog op huurbasis spelend bij Excelsior Virton, raakte geblesseerd en moest met een van pijn vertrokken gezicht het veld verlaten. Dylan Mboyo, die aanvankelijk in de basiself van De Boeck werd verwacht, mocht daardoor al vroeg binnen de lijnen komen.

Foto: BELGA

Een controlerend Beerschot kreeg na ruim achttien minuten spelen waar het recht op had. Met een ogenschijnlijk ingestudeerde vrije trap van middenvelder Alex Maes wipte linkerflank Loris Brogno de bal over de Lokerse verdedigingslinie tot bij Jorn Vancamp. De middenvelder was Lokeren-doelman Davino Verhulst te snel af en vond de volledig vrijstaande Raphael Holzhauser. De Oostenrijkse aanwinst hoefde de bal maar in het lege doel te werken: 1-0.

Bij Beerschot dachten ze na een kleine veertig minuten aan een tweede treffer. Een wederom ingestudeerde vrije trap van Holzhauser leek binnen te vallen via een knullig eigen doelpunt van José Cevallos die de bal achter eigen doelman Verhulst kopte. Tot opluchting van Lokeren en grote verbazing van alle tweeëntwintig acteurs binnen de lijnen ging het feestje niet door wegens buitenspel. Lokeren mocht van geluk spreken dat de VAR was achtergebleven in 1A.

Foto: Photo News

Ook na rust was het spelbeeld niet anders. Beerschot domineerde en viel aan tot de stevige stoelpoten van Lokeren (Filipovic – Van Damme) begonnen te wankelen. Het verdedigingsduo had vlak na rust geen antwoord op de razendsnelle Fessou Placca die de bal tegen de onderkant van de deklat mikte. In de nastoot was het Brogno die de bal de bovenkant van de deklat zag kussen.

Wijsvinger van Tirpan

Controleur Tirpan maakte zich even van het uur niet geliefd bij de thuisploeg. De 25-jarige middenvelder kreeg terecht zijn tweede gele kaart voor het vloeren van Placca en kon vroegtijdig gaan douchen. Op weg naar de kleedkamer stak Tirpan zijn wijsvinger in de lucht richting het thuispubliek, duidend op het stamnummer van aartsrivaal Royal Antwerp FC, wat hem de nodige fluitconcerten opleverde.

Pas in het laatste kwartier werden de offensieve plannen van Lokeren duidelijk. Van Damme werd als stormram naar voren gestuurd, wat enkele hachelijke momenten voor het doel van Beerschot-doelman Mike Van Hamel opleverde. Tot twee keer was de keeper attent op inzetten van dichtbij van invaller Fran Navarro en Francis Nganga.

Met een man meer ging Beerschot verder waar het de hele wedstrijd mee bezig was. Het controleerde het veldspel volledig en leverde op bestelling een uitgespeelde aanval op de mat. Tot ergernis van Vreven had aanwinst Dylan Saint-Louis zijn vizier nog niet al te scherp staan, waardoor het tiental van Lokeren een pijnlijke afstraffing bespaard bleef.