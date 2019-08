Vanhamel en Placca zetten Beerschot terug op de rails met zege tegen Union

Na een 1 op 6 tegen Roeselare en OHL heeft Beerschot zich tegen competitieleider Union herpakt. Het was lange tijd zwoegen en zoeken voor de Mannekes, maar op basis van de kansen zorgde Fessou Placca voor een verdiende driepunter.

De competitie in 1B is nog maar vier speeldagen ver, maar voor Beerschot was het vrijdagavond al money time. Na een teleurstellende vier op negen was nieuw puntenverlies absoluut te vermijden. Geen sinecture tegen de ongeslagen leider Union. Een nieuwe nederlaag betekende een kloof van acht punten met de Brusselaars. Zo vroeg op het seizoen de eerste kans op een finaleticket al uit handen geven, het zou bijzonder bitter zijn.

Zo’n doemscenario bezorgde de Kielse spelers blijkbaar klamme handjes. Beerschot was in de eerste helft een schim van de ploeg die nog maar een kleine maand geleden in hetzelfde Olympisch Stadion de andere titelfavoriet Lokeren bij momenten van de mat tikte. Wat een verschil met gisteren! Niemand durfde initiatief nemen, niemand zorgde voor enige beweging tussen de lijnen. Vlotte combinaties waren op één hand te tellen en ook de duelkracht liet te vaak te wensen over. Het moet een pijnlijke vaststelling geweest zijn voor Stijn Vreven aan de zijlijn. Tot overmaat van ramp moest Maes na een halfuur na een ongelukkig duel naar de kant met een knieblessure.

De bezoekers voetbalden met meer vertrouwen en moesten zelfs het gaspedaal niet helemaal indrukken om het centrale duo Bourdin-Prychynenko op hun benen te doen bibberen. Veel leverde het echter allemaal niet op voor de Brusselaars, die nalieten om een twijfelende thuisploeg af te straffen. Was de competitieleider misschien iets te zelfzeker? Meer dan een paar afgeblokte schoten werden er richting Vanhamel niet verstuurd.

En zo waren de beste kansen verrassend genoeg nog voor de Mannekes. De eerste viel letterlijk uit de lucht. Bourdin knikte een vrije trap van Holzhauser - opnieuw een ingestudeerd nummertje - perfect in het hoekje, Saussez zweefde het leer heerlijk uit zijn doelvlak. Een redding voor de fotografen. Net voor rust lag het Brusselse sluitstuk een tweede keer dwars. Na een zeldzame vlotte Kielse combinatie via Vorogovskiy en Vancamp had Placca de 1-0 aan de voet. De Togolees is echter geen goalgetter en mikte recht op Saussez. Twee minuten later illustreerde hij zijn gebrek aan scorend vermogen door een vluchtschot bijna richting de cornervlag te sturen.

Foto: BELGA

Verschroeiend

Zo flauw de eerste 45 minuten waren, zo verschroeiend was de start van de tweede helft. De thuisploeg had tijdens de rust een kleine metamorfose ondergaan. Beweging, initiatief en duelkracht. Het zat nu plots wel allemaal in het paars-witte pakket. De partij kreeg meer schwung en na tien minuten had het zomaar 2-2 kunnen staan. Brogno en Vega mikten hun schot net boven de kruising, Saint-Louis had iets te veel tijd nodig en mikte opnieuw op Saussez. Een schot van Haugen botste aan de andere kant via de binnenkant van de paal terug het speelveld in.

De inbreng van Noubissi voor Brogno zorgde voor gejuich in de tribunes. Zou de Kameroener voor de verlossing zorgen? Het waren echter twee ploegmaats die zich ontpopten tot de redders van het Kiel. Na een onbesuisde tackle van Prychynenko op Tabekou zag het er nog even beroerd uit. Lothar D’Hondt legde bal op de stip, maar Vanhamel koos de goede hoek en hield de Kielse hoop levendig. Vier minuten later bracht Placca aan de overkant het stadion helemaal in extase. Bourdin verlengde een voorzet van Dom tot bij de Togolees, die met een hoge knal in het dak van het doel deze keer wel raak trof.

Beerschot kroop in de slotfase terug in de loopgraven en hield al bij al makkelijk stand. Met 7 op 12 komen Union en Westerlo, dat zondag nog op bezoek moet bij Virton, opnieuw in het vizier en zit Beerschot terug op het juiste spoor. Het doemscenario van periode één is (voorlopig) afgewend.