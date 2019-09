Jérémy Perbet kopt OHL naar de leidersplaats in 1B

OHL is alleen leider in de Proximus League. De Leuvenaren sloten zondag de zevende speeldag af met een 1-0 overwinning tegen Lommel SK. Invaller Jérémy Perbet (82.) zorgde voor de verlossing.

Aan Den Dreef deelde OHL de lakens uit in de eerste helft, maar grote kansen bleven uit. Lommel hoopte net voorbij het kwartier op een strafschop na een foutje op Cerigioni, maar de ref ging niet in op het appel. Na de pauze kregen de dominante Leuvenaars bijna opnieuw het deksel op de neus. Doelman Henkinet kon nog net een afgeweken schot van Thordarson in hoekschop tikken. In de slotfase kreeg OHL loon naar werken. Perbet had bij een voorzet van Aguemon een zee van ruimte en kopte simpel de 1-0 tegen de touwen.

OHL grijpt de macht in 1B, al ligt alles op een zakdoek. Met 16 punten zijn de troepen van coach Vincent Euvrard nu alleen leider. Virton (15 ptn), Union (14), Westerlo (13) en Beerschot (10) blijven evenwel in de running. Daarachter valt een kloofje voor Lokeren (5), Lommel (3) en Roeselare (2).