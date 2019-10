Het Vercauteren-effect? Nieuwe ploeg Anderlecht pakt meteen zege, oude ploeg OHL gaat op eigen veld onderuit

In de Proximus League heeft leider OHL verrassend verloren van Lokeren. Zo blijft de strijd om de eerste periodetitel na negen speeldagen bijzonder spannend.

OHL kon via Perbet en Van Hyfte twee keer een achterstand goedmaken tegen Lokeren, maar toen Koike er een kwartier voor tijd 2-3 van maken was de ver van de leider in 1B gebroken. De eerste goals van Lokeren waren van Hajric en Navarro.

Het onverwachte verlies komt er twee dagen nadat sportief adviseur Frank Vercauteren OHL verliet voor Anderlecht. Dat won vrijdagavond meteen voor de tweede keer dit seizoen, terwijl OHL pas voor de tweede keer deze jaargang verloor.

In de stand komt Virton -dat met 0-1 won bij Westerlo- op één punt. Als Union zondag Beerschot klopt, wordt het de nieuwe leider.