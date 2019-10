Union en Beerschot houden het op gelijkspel, OHL blijft op kop Proximus League

Union en Beerschot hebben zondag op de negende speeldag in de Proximus League (1B) de punten gedeeld. De topper in het Brusselse Dudenpark eindigde op 1-1.

Ondanks een fel openingskwartier, met onder meer een trap van Beerschot-spits Tissoudali tegen de paal, werd er in de eerste helft niet gescoord. Meteen na de pauze braken de bezoekers wel de ban. Saint-Louis (47.) profiteerde van een slechte terugspeelbal om de 0-1 te maken. Union was baas in de tweede helft en kwam op de tegenaanval ook verdiend langszij via Nielsen (70.). Beide ploegen lieten nadien nog kansen op de winning goal liggen.

Eerder op de negende speeldag hield Lommel de punten thuis in de degradatietopper tegen rode lantaarn Roeselare (2-1). Virton blijft na een 0-1 zege op het veld van Westerlo bovenin de stand meedraaien. OHL leed in eigen huis een 2-3 nederlaag tegen Sporting Lokeren.

In de stand blijft OHL leider met 19 punten. Daarna volgen Virton en Union (18 ptn), Westerlo (16), Beerschot (11), Lokeren (9), Lommel (7) en Roeselare (2).