Beerschot blijft op de sukkel en verliest thuis van Westerlo

Het ontslag van Stijn Vreven heeft niet voor het schokeffect gezorgd bij Beerschot. De mannen van het Kiel gingen voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen Westerlo. Geen feestje dus voor trainer ad interim Hernan Losada, die na tien speeldagen blijft steken op 11 punten. Het team van Bob Peeters is voorlopig gedeeld leider met OH Leuven met 19 punten in 1B.

Amper drie dagen na zijn aanstelling stond Hernan Losada al voor zijn vuurdoop als T1 van ‘zijn’ Beerschot. De Argentijn nam meteen enkele pittige beslissingen. Het 4-3-3-systeem van Stijn Vreven werd ingeruild voor een platte 4-4-2 met het duo Noubissi-Placca in de spits. Holzhauser - toch één van de ‘grote transfers’ van afgelopen zomer - verhuisde na een “babbeltje” met Losada naar de bank. De herstelde Maes nam op het middenveld zijn plaats in, al begon de Limburger wel op rechts aan de wedstrijd.

Op links moest Dom international Vorogovskiy vervangen, maar de blonde Antwerpenaar liep op de laatste training een hersenschudding op na een kopduel. Het verrassende konijn dat Losada voor de komst van Westerlo uit zijn hoed toverde was Ayrton Mboko: nog geen minuut gespeeld dit seizoen en bovendien rechtsvoetig. De twee andere linksbacks in de kern zaten op de bank (Grisez) of niet in de selectie (Simons). De keuze van Losada voor Mboko kwam de thuisploeg al snel duur te staan. Bij de eerste dreiging van Westerlo op rechts was het meteen raak. Mboko had helemaal geen oog voor de mee opgerukte Dewaele, de West-Vlaming maakte het met een strak schot in de verste hoek heerlijk af: 0-1. Voor Dewaele zijn allereerste doelpunt in 77 wedstrijden voor de Kemphanen.

Het was echter niet alleen bij Mboko dat het rammelde. Beerschot probeerde in vergelijking met de periode onder Vreven wel sneller het doel van de tegenstander te bestoken, maar beterschap was er niet. Het verliep allemaal net iets te chaotisch. Noubissi en Placca konden geen moment voor doelgevaar zorgen. Op het middenveld was het duidelijk nog zoeken in de nieuwe veldbezetting, zelfs een eenvoudige vrije trappen van Maes en Vancamp gingen helemaal de mist in.

Achterin had Beerschot het dan weer moeilijk om de Kempense aanvalsgolven op te vangen. De bezoekers werden amper onder druk gezet en profiteerden eenvoudig van de ruimtes tussen de Kielse linies. Al kon ook Bob Peeters niet helemaal tevreden zijn. Westerlo vergat immers het laken naar zich toe te trekken. Technisch was het allemaal allesbehalve foutloos en bovendien vergaten zijn spelers om Beerschot nog voor de twintigste minuut knock-out te meppen. Remmer, voor het eerst in de competitie in de basis, schotelde Abrahams de 0-2 voor. De Zuid-Afrikaan miste onbegrijpelijk.

Meer goesting

De tweede helft bracht weinig verandering. Het verschil tussen een zoekende thuisploeg en de bezoekers die perfect op elkaar ingespeeld zijn, werd nog eens extra in de verf gezet. Westerlo voetbalde met veel meer goesting en controleerde probleemloos. Beerschot speelde zonder vertrouwen, zonder gedrevenheid. Hopelijk sturen ze tijdens het komende wildseizoen niemand van de Mannekes mee op jacht, een tegenstander onder druk zetten hoorde ook na rust schijnbaar niet tot het takenpakket dat Losada zijn spelers had meegegeven. ‘Jagen, jagen, jagen, …’, probeerde het publiek stamnummer 13 nog mee op sleeptouw te krijgen. Tevergeefs. De manier waarop de 0-2 tot stand kwam maakte het alleen maar pijnlijker. Gboho begon in het paars-witte strafschopgebied aan een avondwandeling, geen verdediger die de Ivoriaan een strobreed in de weg legde. Gboho kon het amper zelf geloven dat hij zo makkelijk kon scoren.

Losada gooide in de slotfase nog Holzhauser en Saint-Louis in de strijd, veel zoden bracht het niet aan de dijk. Een laat strafschopdoelpunt van de Oostenrijker wakkerde het vuur bij de thuisploeg nog even aan, maar de aansluitingstreffer kwam veel te laat. Een gelijkspel zou bovendien niet verdiend geweest zijn. Het voetbalplezier dat Losada bij Beerschot op de mat wil brengen, was vrijdagavond ver te zoeken. Westerlo drukte Losada met de neus op de feiten, hijst zich opnieuw naast OH Leuven aan de kop van het klassement en houdt zo zijn kansen op de periodetitel gaaf.