Union start tweede periode met simpele thuiszege tegen Virton

Union Sint-Gillis heeft zondagnamiddag op de eerste speeldag van de tweede periode in de Proximus League in eigen huis met 2-0 gewonnen van Virton. In het Dudenpark zorgden Sigurd Haugen (23.) en Mathias Fixelles (81.) voor de doelpunten.

Met de zege komt Union met drie punten op de tweede plaats in de stand. De leidersplaats in 1B is momenteel in handen van Beerschot, na een 0-3 zege op het terrein van eersteperiodewinnaar Oud-Heverlee Leuven. Lommel ging zaterdagavond met 0-1 winnen bij het geplaagde Lokeren. De speeldag wordt zondagavond afgesloten met het duel tussen Roeselare en Westerlo.