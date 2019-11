Virton en Roeselare schieten niets op met gelijkspel

In de laatste wedstrijd van de tweede speeldag in 1B hebben Virton en Roeselare zondag 1-1 gelijkgespeeld. Een resultaat waar de laatste en voorlaatste in de stand van de tweede periode weinig mee opschieten. In het Yvan Georgesstadion zorgden Stelvio (Virton) en Amir Nouri (Roeselare) voor de doelpunten.

De eerste helft was heel gesloten met amper kansen. De tweede helft liep anders met kansen langs beide kanten. Begin de tweede helft bracht Stelvio (50.), na een knappe combinatie, Virton op voorsprong. Nog geen vijf minuten later bracht Nouri (56.), op aangeven van Jens Naessens, Roeselare langszij. In het slot kon niemand meer het verschil maken.

Virton dat in de eerste periode nog tweede werd na OHL, staat nu op de laatste plaats in de tweede periode. Na de tweede speeldag in de tweede periode zijn er drie ploegen die met een één op zes blijven steken: Lokeren, Roeselare en Virton. Beerschot, Union en Lommel leiden met 4 punten.