Negen spelers van Beerschot slepen in de 98ste (!) minuut nog een gelijkspel uit de brand tegen Virton

Het leek een roemloze zaterdagavond te worden op het Kiel. De Kielse ratten stevenden af op een zure nederlaag tegen Virton, na een doelpunt kort na de rust. Tot overmaat van ramp zag trainer Losada twee spelers uitgesloten worden in de slotfase. Maar diep in de blessuretijd bezorgde Holzhauser - alweer hij - zijn ploeg nog een punt.

Hernan Losada kon tegen Virton niet rekenen op Rubin Seigers, de Genk-huurling viel met een hamstringblessure uit op Union en was daar nog niet voldoende van hersteld. Emeric Dudouit verscheen daardoor, net als tegen Lokeren, aan de aftrap. Verder geen verrassingen in het elftal van Beerschot. De thuisploeg kon na het verlies van OH Leuven op Lommel een gouden zaak doen in de strijd om de tweede periodetitel en koos meteen voor de aanval. Rapha Holzhauer knalde na vijf minuten een reuzekans pal op Anthony Moris, Vancamp schoot een goede kans voorlangs en Moris moest zich nog eens onderscheiden op een gevaarlijke voorzet van Holzhauser.

Er stond in de eerste helft eigenlijk maar een ploeg op het veld. Vancamp en Dom probeerden het uit de tweede lijn, maar de allergrootste kans was voor Marius Noubissi. De Kameroener verscheen alleen voor doelman Moris, maar twijfelde te lang. In het slot van de eerste helft schreeuwde het Kiel nog tweemaal om een strafschop. Scheidsrechter Ingmar Oostrom werd de kop van Jut, want voor de trekfout op Grégory Grisez had hij de bal toch echt wel op de stip kunnen leggen. Halfweg was er dus nog altijd niet gescoord en daarmee schoot vooral Beerschot zichzelf in de voet. Virton had 45 minuten lang helemaal niets laten zien.

Foto: BELGA

Deksel op de neus

Maar zoals wel vaker valt het doelpunt dan aan de overkant. De tweede helft was nog geen twee minuten bezig of Virton kwam uit het niets op voorsprong. Dudouit liet zich in de rug pakken door Couturier en de Fransman schotelde Koré de 0-1 voor. Een koude douche voor Beerschot, dat na die opdoffer echter opnieuw vol voor de aanval koos. Holzhauser was er al snel dichtbij, maar hij kon de harde voorzet van Halaimia niet goed genoeg raken. Losada gokte nadien en bracht met Brogno, Ibara en Saint-Louis drie verse aanvallende krachten. Virton probeerde de tijd slim vol te maken en Beerschot kwam niet meer tot uitgespeelde kansen.

Foto: BELGA

Er zat geen lijn meer in het spel van de thuisploeg en na twee domme gele kaarten van invaller Prince Ibara leek het kalf helemaal verdronken. Als Joren Dom in de slotfase ook nog zijn tweede gele kaart kreeg voor een tackle met de voet vooruit moest Beerchot de match met negen spelers volmaken. In de eerste van zeven minuten blessuretijd schudde Mike Vanhamel nog een dubbele wereldsave uit zijn mouwen om de 0-1 op het bord te houden. In de allerlaatste minuut bezorgde Raphael Holzhauser het Kiel alsnog een delirium met een overheerlijke en onverhoopte gelijkmaker. Beerschot pakte zo met 9 man alsnog een punt en zal dat puntje ongetwijfeld vieren als een overwinning. Al zat er uiteraard ook véél meer in.

Eén bezoekende fan

Een opdoffer dus voor de bezoekers uit Virton, al hebben ze het geluk dat ze niet zullen belaagd worden door een horde fans. Welgeteld één iemand maakte de verre verplaatsing vanuit de provincie Luxemburg.