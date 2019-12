Na bekertriomf boekt Union ook competitiezege tegen Westerlo

Union heeft zondag een 0-3 zege geboekt bij Westerlo op de vierde speeldag van de tweede periode in de Proximus League.

Mathias Fixelles opende na 12 minuten de score voor Union. Hij lepelde het leer over Van Langendonck in doel. In de 71e minuut kwam een afgeweken bal terecht bij Serge Tabekou, die de bal met de arm beroerde en de 0-2 scoorde. Zes minuten later omspeelde de Kameroense spits Van Langendonck voor de 0-3.

Union springt in de tweede periode met zeven punten naar de tweede plaats, naast Roeselare en Lommel en achter Beerschot (8 ptn). Westerlo is zesde met vier punten.

Union en Westerlo ontmoetten elkaar woensdag al in de Beker van België. De Brusselaars haalden het toen na een strafschoppenreeks.