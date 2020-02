Union geeft 3-0 voorsprong uit handen tegen Roeselare

Roeselare heeft zaterdag een 3-0 achterstand kunnen ombuigen in een 3-3 gelijkspel op het veld van Union. De West-Vlamingen behouden op die manier vier punten voorsprong op rode lantaarn Lokeren, dat nog een wedstrijd te goed heeft. Union springt terug over Beerschot naar de vierde plaats. In de tweedeperiodestand is Union vijfde, op vier punten van leider Beerschot.