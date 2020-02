Geplaagd Lokeren komt tweemaal op voorsprong tegen Roeselare, maar moet vrede nemen met een punt

Roeselare en Sporting Lokeren hebben zaterdagavond 2-2 gelijkgespeeld op de 27e en tevens voorlaatste speeldag van de reguliere competitie in de Proximus League.

In de mogelijk laatste wedstrijd van Lokeren opende Van Moerzeke na amper twee minuten al de score voor de bezoekers, die ook met een 0-1 voorsprong mochten gaan rusten. Na de gelijkmaker op het uur van Godwin Saviour laaide de Lokerse hoop weer op met de 1-2 van Amano, maar Godwin Saviour zorgde met zijn tweede van de avond voor de puntendeling in een wedstrijd die wel eens een voorbode zou kunnen zijn voor de nacompetitie om het behoud, waarin de voorlaatste en de laatste in de stand het tegen elkaar opnemen. Lokeren kan dat al langer niet meer ontlopen en is nu ook zeker laatste in 1B, voor de overige plaats komen Roeselare en Lommel nog in aanmerking. Lommel sluit zondag de speeldag af met een verplaatsing naar Beerschot.

De nummers zeven en acht uit de Proximus League spelen een ‘best of five’ voor het behoud, waarbij de nummer zeven start met drie punten voordeel en de eerste wedstrijd in zijn thuisstadion. De verliezer van deze ontmoeting zakt naar de eerste amateurklasse.

