Barcelona rolt Betis Sevilla op in tweede helft, maar krijgt wel wereldgoal tegen

FC Barcelona heeft zijn tweede overwinning van het prille seizoen in La Liga beet. De blaugrana gingen vlot winnen thuis tegen Betis Sevilla. Nabil Fekir zette de bezoekers nog op voorsprong, maar zeker in de tweede helft ging het een tikje te snel voor Betis.

Nog geen Lionel Messi of Luis Suarez bij Barcelona, dus kreeg Antoine Griezmann een basisplaats. Verrassender waren de starters Rafinha en Carles Perez die hem ondersteunden. De Fransman tekende na enkele minuten meteen een gevaarlijk schot op. De toon leek meteen gezet, want Barça hield de bal traditioneel goed bij. Het kreeg echter het deksel op de neus. Nabil Fekir, de verrassende toptransfer van Betis, ontglipte de buitenspel dankzij Gerard Pique en legde de 0-1 vast.

GOLAZO | Nabil Fekir scoort zijn eerste doelpunt voor Betis in @LaLiga!



-1️#BarçaRealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/9lqw9MBKkl — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) August 25, 2019

Barcelona besefte uiteraard dat het nog meer naar voren moest, maar kreeg de kansen lang niet afgewerkt. Uiteindelijk was het toch de onvermijdelijke Griezmann die de gelijkmaker scoorde. Daarna kreeg Rafinha nog een grote kans op de 2-1, maar tot ongenoegen van coach Ernesto Valverde scoorde hij niet.

Griezmann en de zijnen gingen met de gelijke stand de rust in. Opvallend: Frenkie de Jong werd als halve linksbuiten gebruikt door Valverde. Hij kwam vaker de zestien in, maar toch was het weer die dekselse Fransman die snel na de pauze de blaugrana op voorsprong zette. Een heerlijke plaatsbal in de linkerbenedenhoek, gevolgd door een viering waarbij hij zowaar glitters over zich heen gooide.

Wilt u een doelpunt op een speciale manier vieren in Barcelona? Boek dan @AvivLevyShoshan X @AntoGriezmann #FCBBET pic.twitter.com/QLWgkFIFj7 — Neal Petersen (@nealpetersen) August 25, 2019

Plots gingen de sluizen open bij Betis. Perez bekroonde zijn goede wedstrijd met een mooi doelpunt, ook Alba zette zich op het scorebord. In de tribunes kirden ook Suarez en Messi, samen met de kinderen, van plezier. Invaller Arturo Vidal zorgde na een razendsnelle aanval zelfs voor de 5-1 dankzij een assist van uitblinker Griezmann.

Valverde wist dat de partij voorbij was en bracht de piepjonge Ansu Fati (16 jaar en 300 dagen) in. De linksbuiten uit Guinee-Bissau werd de tweede jongste speler van Barcelona ooit na Vicente Martinez (16 jaar en 298 dagen) in 1941/42. Loren Morón trok het zich allemaal niet te fel aan: hij knalde vanop verre afstand een heerlijke pegel in de winkelhaak. 5-2: meer dan een doekje voor het bloeden was het niet.

GOLAZOOO | Loren Moron plaatst de bal buiten bereik van Ter Stegen ! Wat. Een. Doelpunt.



5️⃣-2️⃣ #BarçaRealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/W2Ph3nyyGs — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) August 25, 2019