16-jarig diamantje van Barcelona scoort nu ook bij zijn eerste basisplaats

Het nieuwe goudklompje van Barcelona, de 16-jarige Ansu Fati, heeft bij zijn eerste basisplaats meteen ook gescoord. Na amper twee minuten al opende de tiener uit Guinee-Bissau de score in de competitiematch tegen Valencia. Fati had op de vorige speeldag zijn eerste competitiedoelpunt gemaakt, in een invalbeurt op het veld van Osasuna.