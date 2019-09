Crisis (even) bezworen: Real Madrid wint moeizaam, clean sheet voor Thibaut Courtois

Real Madrid voert na vijf speeldagen opnieuw mee de stand aan in La Liga. De Koninklijke trok zondagavond in de topper op het veld van Sevilla met 0-1 aan het langste eind en profiteert optimaal van het puntenverlies van rivalen Barcelona en Atletico.

Na de verrassende nederlaag van Barça in Granada (2-0) en de puntendeling voor Atletico tegen Celta (0-0), kon Real Madrid zich ondanks een matige seizoensstart opnieuw op kop hijsen in Spanje. De Madrilenen moesten in een bomvol Estadio Ramon Sanchez Pizjuan dan wel afrekenen met Sevilla, dat met 10 op 12 uitstekend meedraaide bovenin.

In een gesloten partij vond Eden Hazard na een halfuur als eerste het gaatje. De Rode Duivel werd diep gestuurd door Benzema, maar besloot vanuit een scherpe hoek recht op doelman Vaclik. Carvajal probeerde het van rechts, maar ook voor hem was de hoek te schuin geworden. In de tweede helft trok Sevilla het laken naar zich toe, maar waren het de bezoekers die de ban braken. Carvajal sprintte diep op rechts en zocht de kruin van Benzema. De Franse spits knikte alweer zijn vijfde goal dit seizoen binnen.

Sevilla antwoordde met kopballen van Luuk De Jong, maar Courtois moest niet ingrijpen. Vijf minuten voor tijd was de Rode Duivel wel geklopt door Chicharito, maar de Mexicaan liep buitenspel en zag zijn gelijkmaker door de neus geboord. In de 90e minuut werd Hazard gewisseld bij Real, dat naast Bilbao aan de leiding komt met 11 punten.