Ook Barcelona draait vierkant: Messie en co verliezen van verrassende leider

FC Barcelona heeft op de vijfde speeldag in La Liga opnieuw verloren. De blaugrana gingen op bezoek bij Granada de boot in met 2-0.

Barça is nog niet helemaal op koers in de vaderlandse competitie. De Spaanse topclub verloor op de vijfde speeldag al voor de tweede keer, dit keer van Granada. De promovendus versloeg een zwak Barcelona dankzij goals van Ramon Azeez en Alvaro Vadillo.

GOAL | Granada komt na een dikke minuut op voorsprong tegen Barcelona. ??



1??-0?? #GranadaBarça ???? pic.twitter.com/eZ2cLKNdJ8 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) September 21, 2019

Het maakte zelfs niet uit dat de bezoekers na rust (1-0 achterstand, red.) al Lionel Messi en Anssumane Fati van de bank moesten halen. Messi maakte zijn eerste minuten in La Liga dit seizoen na een blessure, maar kon het tij niet keren.

De tegenstander van de Argentijn leidt zelfs in de Primera Division, ook al omdat de topclubs het laten afweten. Want naast Barcelona is de crisissfeer ook bij Real Madrid voelbaar. Gek genoeg lijkt de crisis in Madrid groter, terwijl ze in La Liga wel vier punten voorsprong hebben op hun eeuwige concurrent.

Ook Atletico Madrid kon zaterdagavond niet winnen. Los Colchoneros geraakten niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen laagvlieger Celta de Vigo.