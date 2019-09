Barcelona herpakt zich tegen Villareal, maar ziet Messi uitvallen

Barcelona heeft dinsdag op de zesde speeldag van de Spaanse Primera Division met 2-1 gewonnen van Villareal. En toch was het geen feest, want Lionel Messi viel uit bij de rust met een probleem aan zijn linkerdij. De Argentijnse ster stond pas voor het eerst dit seizoen in de basis, na een kuitblessure.

Messi bezorgde Griezmann (6.) een vroege assist en even later maakte Arthur (15.) er al 2-0 van, maar na een halfuur moest Messi al een eerste keer naar de zijlijn voor verzorging. Bij de rust bleek het probleem aan zijn dij te ernstig om nog verder te spelen en nam Ousmane Démbéle zijn plaats in. Santi Cazorla (44.) had er net voordien 2-1 van gemaakt. Barcelona kon de voorsprong na de pauze vasthouden en schuift met zijn tien punten op naar plaats vier.

Maandag werd Messi, die de afgelopen weken zijn terugkeer vierde met twee invalbeurten, nog uitgeroepen tot Fifa Best Player of the Year.

