Bekijk de prinsheerlijke assist van Adnan Januzaj tegen Sevilla vanuit de ogen van de speler zelf

Het heeft even geduurd, maar Adnan Januzaj heeft in zesde competitiewedstrijd van het seizoen zijn eerste assist beet. Tegen Sevilla zette hij ploegmaat Oyarzabal al na vier minuten op weg naar het openingsdoelpunt met een prinsheerlijke assist. Onderstaande video volgde de actie vanuit het standpunt van Januzaj zelf, wat het zo mogelijk nog straffer maakt.

Sevilla zette de scheve situatie wel recht. Na 18 minuten zette Nolito de gelijkmaker op het bord, kort na de rust knalde Ocampos zijn ploeg op voorsprong. Januzaj speelde een prima eerste helft, maar werd na tien minuten in de tweede helft naar de kant gehaald. Invaller Vazquez zette tien minuten voor tijd de 3-1 op het bord. Sociedad kon nog even voor spanning zorgen met de aansluitingstreffer van Portu, maar het bleef 3-2. In de stand komt Sevilla naast Real Sociedad op een gedeelde vierde plaats, met dertien punten.

