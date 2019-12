“We misten Hazard”: Barcelona en Real Madrid houden elkaar in evenwicht in Clásico

De clásico heeft niet voor afscheiding gezorgd. FC Barcelona en Real Madrid blijven na het 0-0-gelijkspel met hetzelfde puntenaantal op kop in Spanje. Thibaut Courtois had nauwelijks werk en we hadden het graag gezien hoe het was gelopen als Eden Hazard erbij was geweest.

Na 55 minuten kwam er de eerste en enige politieke actie van de avond. Plots begonnen de supporters van Barcelona gele ballen op het veld te gooien. De regisseur van de tv-uitzending draaide prompt de camera’s weg en er werden gedurende de ongeveer drie minuten durende onderbreking wat herhalingen getoond. Het was allemaal goed voorbereid door de politiediensten. Op die manier bleef alvast tijdens de wedstrijd de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd op de achtergrond.

Messi-afhankelijkheid

Het was niet de grootste clásico uit de geschiedenis maar in de eerste helft best wel te genieten. Er vielen kansen aan beide kanten. Piqué en Ramos moesten telkens respectievelijk Ter Steegen en Courtois op de lijn bijspringen. Jordi Alba kreeg een grote kans voor Barcelona maar Real Madrid was globaal gezien gevaarlijker. Benzema, Valverde en Casemiro verontrustten Ter Steegen meer dan Barça dat met Courtois kon. Voor de rust diende onze landgenoot maar één keer in actie te schieten. Na de rust niet meer.

Het was een wedstrijd met de wetmatigheden uit het verleden. Barça kan nog altijd niet zonder Messi. Het Argentijnse wonderkind kwam niet zoveel aan de bal maar als dat gebeurde, resulteerde dat altijd in gevaar. Je vraagt je echt af wie voor de openingen en versnellingen zal zorgen als hij er niet bij is. Griezmann? Hij komt er stilaan door. De Fransman speelde lang in een keurslijf en was zichzelf niet. Hij staat daar ook op de flank terwijl hij diep in de spits zou moeten staan. Daar loopt echter Suarez, collega-carpooler en vriend van Messi.

Eden Hazard

Ook bij Real Madrid keert de naam van één speler nog altijd terug. Hij speelt er niet meer maar je kan er niet omheen dat, indien Cristiano Ronaldo nog dat maagdelijk wit had gelopen, er wèl een goal voor de Madrilenen was gevallen. De vraag is ook wat de jammerlijk geblesseerd Eden Hazard had kunnen bijbrengen. Op zijn linkerkant stond nu Gareth Bale. Dat had Hazard alvast beter gedaan. De Welshman lijkt over zijn hoogtepunt heen maar zag in de tweede helft wel een doelpunt afgekeurd wegens millimeter-buitenspel van assist-gever Mendy.

Bij Barcelona valt de vlotte integratie Frenkie de Jong op. De Nederlander houdt clubmonument Sergio Busquets op de bank. De Jong verliest nauwelijks ballen en is quasi altijd aanspeelbaar. Maar laat hem niet van buiten de zestien naar doel trappen. Hij heeft de intelligentie maar niet de kracht. Bij Real Madrid is die revelatierol weggelegd voor Valverde, de talentvolle Uruguayaan van 21 jaar. Valverde houdt dat andere monument, Luka Modric, op de bank.

In de slotfase viel de jeugdige sensatie Ansu Fati (17) nog in. Maar behalve een poging van Carvajal om de jongeman te torpederen, kwam hij niet genoeg in beeld.

