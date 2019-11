Real Madrid profiteert niet helemaal van nederlaag Barcelona na afgekeurde goal Eden Hazard

Real Madrid had door het verlies van Barcelona tegen Levante alleen op kop kunnen komen in La Liga, maar De Koninklijke liet die gouden kans zaterdagavond liggen. Het werd in eigen huis 0-0 tegen Real Betis. Real Madrid en Barcelona delen nu samen de voorlopige leidersplaats.

Het moment van de match kwam er al na 9 minuten, toen Eden Hazard scoorde. Het doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel, na tussenkomst van de VAR. Verder viel er weinig te beleven in het Santiago Bernabeu. In de slotfase pleitte Real Madrid wel nog voor een penalty na een vermoedelijke handbal in de zestien, maar de scheidsrechter wilde die ook na tussenkomst van de VAR niet geven. Zo bleef het 0-0.

Barcelona en Real Madrid staan nu voorlopig samen op kop in La Liga. Eerste achtervolgers zijn Atlético Madrid en Sevilla, die beiden 1 punt minder hebben. Zij speelden in hun onderlinge duel eerder op zaterdagavond ook gelijk (1-1). Het verrassende Granada kan zondag weer aan de leiding komen als het wint van Real Sociedad.