Real-coach Zinédine Zidane prijst Eden Hazard: “Indrukwekkend”

Real Madrid won zaterdag, met een sterke Eden Hazard, met 0-4 van Eibar op de dertiende speeldag van de Spaanse Primera Division. Trainer Zinédine Zidane loofde nadien de Rode Duivel. “De eerste helft van Eden was indrukwekkend.”

“Ik ben tevreden”, stelde Zidane. “Het is steeds belangrijk om altijd voluit te spelen en alles te geven. Dat hebben we vandaag gedaan, in een stadion waar het altijd moeilijk is. De eerste helft is waarschijnlijk de beste sinds mijn terugkeer. De match in zijn geheel stemt me tevreden. Eden was in de eerste helft indrukwekkend. Het staat buiten kijf dat hij een belangrijke speler voor Real wordt.”

Hazard was bedrijvig bij de Koninklijke, maar de doelpunten kwamen op naam van collega’s. Karim Benzema (17.) opende de score, Sergio Ramos (20.) verdubbelde al snel vanop de stip. Nog voor het halfuur maakte Benzema (29.) zijn tweede, ook al vanop de stip. Federico Valverde (61.) breidde nog uit tot 0-4, Hazard mocht achttien minuten voor affluiten gaan uitrusten.

Real is na 12 matchen eerste met 25 punten, evenveel als Barcelona. Dat klopte Celta De Vigo met 4-1. De onvermijdelijke Messi trof drie keer raak, Busquets maakte de vierde treffer.