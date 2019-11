Luka Modric loodst Real Madrid met doelpunt en twee assists voorbij Real Sociedad

Real Madrid heeft een uitstekende zaak gedaan in de Spaanse titelstrijd. De Koninklijke kwam in eigen huis al vroeg op achterstand tegen Real Sociedad, maar een sublieme Luka Modric loodste Real Madrid nog naar de drie punten. Het werd uiteindelijk 3-1 in Santiago Bernabeu. Eden Hazard en Thibaut Courtois stonden de hele partij tussen de lijnen bij de thuisploeg, Adnan Januzaj viel na 73 minuten in bij Real Sociedad.

Real Madrid en Thibaut Courtois namen op het eigen veld een valse start, want na amper twee minuten had Willian Jose van dichtbij de stand al op 0-1 gebracht voor Real Sociedad. De Koninklijke reageerde meteen via Hazard, maar de Rode Duivel mikte net naast. De thuisploeg bleef nadien zoeken naar de gelijkmaker, maar het bleef een hele poos wachten op een goede kans. Kort voor de pauze kreeg Benzema die. De Franse Algerijn kopte een vrije trap van Luka Modric feilloos binnen: bij de rust stond het 1-1.

In de eerste helft was het Real Sociedad dat een blitzstart nam, en de tweede helft begon voor Real Madrid op dezelfde manier. Federico Valverdes afstandsschot week af, bezoekende doelman Remiro had geen kans: 2-1. De assist was opnieuw voor Modric. De Kroaat zette een kwartier voor het einde zelf de kers op de taart door in één tijd de 3-1 tegen de touwen te knallen. Dat was ook de eindstand.

In de tussenstand delen Barcelona en Real Madrid de leidersplaats: beiden hebben 28 punten. Atlético Madrid volgt op drie punten, maar heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. Sociedad blijft voorlopig knap vijfde met 23 punten.