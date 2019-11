Zonder Courtois en Hazard heeft Real Madrid weinig overschot, maar het wint wel bij Alaves

Real Madrid heeft in de Spaanse competitie met een krappe 1-2 gewonnen tegen Alavas. Opvallend: bij de Koninklijke zat Thibaut Courtois op de bank. Coach Zinédine Zidane gaf in doel de voorkeur aan zijn landgenoot Alphonse Areola.

Aanvoerder Sergio Ramos zorgde met een kopbaldoelpunt kort na de pauze voor de 0-1. Na een elleboogstoot van diezelfde Ramos in de eigen zestien ging de bal op de stip. Lucas Perez maakte zo halfweg de tweede periode en in de gietende regen gelijk.

Maar lang konden de thuissupporters niet vieren. In de 70e minuut tikte Dani Carvajal de 1-2 tegen de netten. De kopbal van Isco werd nog miraculeus uit doel geweerd, maar de rechtsback was goed gevolgd en duwde met de knie binnen. Het volstond voor de volle buit.

Een overwinning zonder Belgische inbreng dus, want naast Courtois was ook Eden Hazard er niet bij. De aanvoerder van de Rode Duivels sukkelt met een enkelblessure. In het klassement totaliseert Real 31 punten, drie meer dan eerste achtervolger FC Barcelona. De Catalanen spelen zondagavond de topper bij Atletico Madrid.