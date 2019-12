Magische Messi schiet Barcelona voorbij Atletico en naar de leiding in La Liga

Wie anders dan Lionel Messi heeft FC Barcelona naar de leiding van La Liga geschoten. De Argentijn knalde in het slot de 1-0 tegen de netten op bezoek bij rivaal Atletico Madrid.

Messi was het sluitstuk van een vloeiende counter in de 86ste minuut. Hij kwam op langs recht, kwam naar binnen en ging de combinatie aan met Luis Suarez. Daarna gidste hij de bal heerlijk in de benedenhoek.

De goal was de eerste roos van Messi tegen Atletico in hun nieuwe Wanda Metropolitana-satdion. Het was ook de eerste keer in drie duels dat Barça kon winnen in het prachtige stadion in Madrid.

Door de goal van Messi is Barcelona ook opnieuw leider in de Spaanse eerste klasse. Na veertien speeldagen hebben ze 31 punten. Real Madrid heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Atletico staat zesde met 25 punten en speelde reeds een wedstrijd meer dan het topduo.