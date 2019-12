Thibaut Courtois opnieuw tussen de palen bij Real Madrid, dat tegen Espanyol vierde competitiezege op rij boekt

Real Madrid heeft zaterdagnamiddag op de zestiende speeldag in de Spaanse Primera Division met 2-0 gewonnen van Espanyol. Varane en Benzema tekenden voor de doelpunten.

Real klom voor de pauze op voorsprong na een geslaagde actie van Karim Benzema doorheen het centrum. De Franse spits bediende op links zowaar centrale verdediger Raphaël Varane, die kalm afwerkte. Na rust vergat Benzema tot twee keer toe de score verder uit te diepen. Eerst besloot hij oog in oog met Diego Lopez op de Espanyol-doelman, die uitpakte met een beenveeg, vervolgens kon hij centraal voor doel na een prima assist van Vinicius zijn schot niet kadreren. Naar het einde van de wedstrijd toe vond Benzema alsnog de weg naar de netten en zo zette hij de 2-0 eindstand op het scorebord in Bernabeu.

Nadat hij op de vorige speeldag tegen Alaves nog rust had gekregen, nam Thibaut Courtois opnieuw zijn plek in doel in bij de Koninklijke. In de eerste helft pakte hij bij een 0-0 stand uit met een cruciale redding. Het werd uiteindelijk zijn achtste clean sheet van het seizoen bij Real, dat zijn vierde competitiezege op rij pakte en daarmee zijn beste reeks tot nu toe in het seizoen neerzet. De enige nederlaag van het seizoen dateert alweer van 19 oktober op het veld van Mallorca. Met 34 punten uit vijftien wedstrijden komt Real voorlopig alleen aan de leiding in Spanje, al kan FC Barcelona zaterdag wel nog langszij komen, op voorwaarde dat de Catalanen de drie punten thuis houden tegen Mallorca.

Voor Real, dat het zoals bekend in de laatste maand van dit jaar zonder recordaankoop Eden Hazard moet doen, breken er belangrijke en lastige weken aan. In de Champions League is de tweede plaats in de groep al een zekerheid en dus zal er woensdag in Brugge niet op volle sterkte aangetreden worden, maar in LaLiga is er komende week de verplaatsing naar Valencia, enkele dagen voor de Clasico in het Nou Camp van Barcelona. Op 22 december is Athletic Bilbao de tegenstander in de laatste wedstrijd van het jaar.