Doelpuntenkermis in Camp Nou, maar de mooiste goal van allemaal was dit sublieme hakje van Luis Suarez

Barcelona heeft de eigen fans zaterdagavond opnieuw verwend met een schitterende pot voetbal. De Spaanse kampioen rekende in Camp Nou af met Mallorca, de nummer zeventien in La Liga: het werd maar liefst 5-2. Lionel Messi scoorde een hattrick, maar Luis Suarez zorgde kort voor de rust voor hét doelpunt van de avond - en misschien zelfs het doelpunt van het jaar.

Barcelona begon vlijmscherp aan de partij, want al na zeven minuten had Antoine Griezmann hen op voorsprong gebracht met een lobje - de assist kwam nota bene van doelman Marc-André Ter Stegen. Tien minuten later toverde ook Messi met een heerlijke krul richting kruising, waardoor de 2-0 een feit was. Kort na het halfuur bracht Budimir wat hoop voor Mallorca met de 2-1, maar met een nieuwe plaatsbal zette Messi enkele minuten later al de 3-1 op het bord.

En toen kwam het moment van Luis Suarez. De Uruguayaan nam de pass van Frenkie de Jong aan in de zestien en met een fabelachtig hakje verdween de bal hoog langs de bezoekende doelman Manolo Reina.

GO-LA-ZO | Dit is een van de mooiste doelpunten met de hak aller tijden! ??



4??-1?? #BarçaRCDMallorca ???? pic.twitter.com/MfyC9xSmkd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 7, 2019

In de tweede helft maakte Budimir nog zijn tweede van de avond voor Mallorca, maar de eilandbewoners kwamen niet verder dan die tweede treffer. In de slotfase maakte Messi zijn hattrick compleet met een loeiharde knal die via de lat binnenging. Eindstand: 5-2.

Dankzij de vlotte overwinning komt Barcelona in de stand opnieuw naast Real Madrid, dat eerder op de dag won van Espanyol. Fans kunnen al reikhalzend uitkijken naar wat wellicht een rechtstreeks duel om de leiding wordt: op woensdag 18 december staat de Clasico op het programma.

Bekijk hier de andere doelpunten van Barcelona:

GOAL | Griezmann scoort met een prachtige lob op assist van... Marc-André ter Stegen! ??



1??-0?? #BarçaRCDMallorca ???? pic.twitter.com/T5o8k22kYf — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 7, 2019

GOLAZOOO | Lionel Messi doet het zo simpel lijken. Wat een goal! ????



3??-1?? #BarçaRCDMallorca ???? pic.twitter.com/U7WChh7HA2 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 7, 2019