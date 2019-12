Barcelona kan niet winnen tegen Real Sociedad, Adnan Januzaj mag een halfuur meespelen

Real Madrid kan zondag alleen leider worden in de Primera Division. De Koninklijke zag hoe Barcelona zaterdag dure punten liet liggen tegen Real Sociedad. Barcelona kwam 1-0 achter, maar buigde de scheve situatie om dankzij doelpunten van Griezmann en Suarez. De Catalanen slikten echter nog de 2-2. Adnan Januzaj viel op het uur in bij Sociedad.

Sociedad maakte het Messi en co. erg moeilijk en kwam na 12 minuten al op voorsprong na een omgezette penalty door Mikel Oyarzabal.

Barcelona geraakte niet in haar spel, maar slaagde er toch in de score om te keren. Antoine Griezmann maakte met een mooie stifter gelijk en kort na de rust legde Lionel Messi de bal af voor Luis Suarez, die maar binnen te werken had.

GOAL | Suarez scoort op assist van Messi! ??????????



Het leek einde verhaal voor de thuisploeg, maar de invalbeurt van Januzaj leek te inspireren. Een paar minuten later bracht Alexander Isak de stand weer in evenwicht (62.). Beide ploegen zochten nog naar de overwinning, maar konden de score niet meer veranderen.

Sociedad blijft dankzij het punt voorlopig op de vierde plaats staan, op 7 punten van leider Barcelona. Real Madrid speelt zondag tegen Valencia en kan bij winst twee punten uitlopen op Barça. Woensdag staat de Clasico op het programma.