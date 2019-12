Real Madrid verliest voeling met FC Barcelona na gelijkspel tegen Athletic Bilbao

Real Madrid heeft zondag zijn laatste wedstrijd van 2019 niet kunnen winnen. Het bleef in Santiago Bernabéu steken op een doelpuntenloos gelijkspel tegen Athletic Bilbao. Thibaut Courtois pakte uit met een prima redding.

Na een kwartier had Vinicius de kans om 1-0 te maken. Na een mooie actie met Benzema, kapte hij de laatste verdediger mooi uit, maar vergat dan af te werken. Na twintig minuten schoot Kroos via het hoofd van de doelman op de lat. Niet veel later pakte Courtois uit met een knappe reflex. Op het halfuur bracht Athletic Bilboa-doelman Simon redding op een kopbal van Benzema.

In de tweede helft bleef Real Madrid ‘Los Leones’ onder druk zetten. Op het uur trof Real voor de tweede keer deze partij het doelhout. Nacho kopt na een corner op de lat. Deze keer was het aan de ingevallen Jovic om het doelkader te raken. Op voorzet van Carvajal botste de kopbal van Jovic op de paal.

Door het puntenverlies moet Real Madrid (37 ptn) koploper Barcelona (39 ptn) laten gaan. Athletic Bilbao (28 ptn) staat net buiten de top zes.