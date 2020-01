Barcelona laat dure punten liggen in stadsderby na rode kaart van Frenkie de Jong

FC Barcelona heeft op de negentiende speeldag 2-2 gelijk gespeeld tegen Espanyol. De stadsgenoot ging rusten met een 1-0 voorsprong, maar de blaugrana leken de situatie recht te zetten. Tot Frenkie de Jong rood kreeg en Wu Lei Espanyol een punt bezorgde.

David Lopez had Espanyol op voorsprong gezet tegen de grote stadsgenoot in Barcelona. FC Barcelona had het meeste balbezit, creëerde kansen maar geraakte niet voorbij doelman Diego Lopez. Dat lukte pas in de tweede helft, toen Luis Suarez zijn duivels ontbond. Eerst tikte de Uruguyaanse spits de gelijkmaker binnen in de korte hoek. Lopez zat er nog aan, maar de bal rolde in het zijnet. Even later gaf diezelfde Suarez een heerlijke voorzet met de buitenkant voet, Arturo Vidal kopte binnen. Ook hier zat Lopez er weer bij, maar opnieuw ging het niet helemaal goed voor Espanyol.

De laatste in de stand van La Liga leek op weg naar een logisch maar moedig verlies tot Frenkie de Jong zijn tweede geel pakte. Geen grootse fouten, maar wel twee noodremmen kostten de Nederlander de rest van de partij. Het kostte Barça ook punten, want in de 88ste minuut trapte Wu Lei Espanyol naar een onverhoopt punten. Barcelona staat nog steeds aan de leiding in La Liga. Het heeft samen met Real Madrid veertig punten verzameld.