Sterke Courtois helpt Real Madrid aan de zege tegen Getafe

Real Madrid heeft zaterdag op de negentiende speeldag van de Spaanse Primera Division met 0-3 gewonnen van Getafe. Thibaut Courtois keepte een sterke partij, Eden Hazard ontbreekt bij de Koninklijke nog altijd met een enkelblessure.

Dankzij een owngoal van David Soria (34.) kwam Real op voorsprong, Raphael Varane (53.) breidde de voorsprong na de pauze uit tot 0-2. Diep in de blessuretijd maakte Luka Modric (90+6.) er nog 0-3 van. Courtois stond meermaals in de weg van een tegengoal. Real is voorlopig leider met 40 punten, eentje meer dan Barcelona, dat zaterdagavond Espanyol treft.