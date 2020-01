Tiki-taka is helemaal terug in Camp Nou: Lionel Messi bezorgt Barcelona op heerlijke wijze de zege bij debuut van coach Setien

FC Barcelona heeft zondagavond op Camp Nou moeten zwoegen om kersvers trainer Quique Setien een geslaagd debuut te bezorgen. Pas na een rode kaart bij tegenstander Granada slaagde Barça erin het verschil te maken. Lionel Messi (76.) besliste de partij van de twintigste speeldag in de Primera Division.

Bij zijn debuut kon Quique Setien geen beroep doen op sterkhouders Luis Suarez en Frenkie De Jong. De nieuwe coach van Barça rekende tegen Granada op Ansu Fati. Het Spaanse goudhaantje kon na 20 minuten de openingstreffer binnenduwen, maar trapte onbegrijpelijk naast het leer. Barcelona ontfermde zich over het leer, maar tegen de stugge en viriele bezoekers leverde dat amper kansen op. Messi besloot op slag van rust in het zijnet.

Het spelbeeld veranderde niet na de pauze, waarin de grootste kans zelfs voor Granada was. Het afstandsschot van Eteki strandde op de paal. Halverwege de tweede helft nam Barcelona het nog tegen tien tegenstanders op na rood voor German Sanchez. Tegen een man minder slaagden de Catalanen er wel in te scoren. Na een heerlijke combinatie legde Vidal het leer met een hakje panklaar voor Lionel Messi (76.). 1-0 was meteen ook de eindstand.

Barcelona sluit een woelige week af op de eerste plaats in de stand. De ploeg van Setien puurde 43 punten uit 20 wedstrijden, evenveel als aartsrivaal Real Madrid. Granada kampeert op de tiende plek.